Алексей БЕЛИК: «Мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии»

«Шахтер» U-19 завершил турецкий этап учебно-тренировочных сборов. Команда Алексея Белика сыграла товарищеские матчи с «Люцерном» U-19 (0:1) и клубом «Самтредиа» из Грузии (3:2). Тренер «Шахтера» U-19 прокомментировал результаты контрольных матчей, а также подвел итог сборов.

– «Шахтер» U-19 товарищескими матчами с «Люцерном» U-19 и «Самтредией» завершил подготовительный цикл сборов в Турции. Насколько содержательными получились эти поединки и какие выводы можно сделать по итогам всех спаррингов?

– Хорошие спарринги, ведь соперники исповедуют разный стиль игры. Если «Люцерн» U-19 – вертикальная команда, действующая в агрессивно-силовом стиле, «Самтредиа» играла более технически. Эти матчи были очень полезны, тем более многие футболисты, играющие важную роль в построении игры, находились в расположении первой команды, соответственно практику получили младшие исполнители. Доволен спаррингами и тем, что каждый футболист получил свои игровые минуты. В то же время, могу повторить то же, что и раньше: создаем достаточно моментов, но реализация подводит, и впоследствии пропускаем после собственных ошибок. Впрочем, в этом есть своя логика, ведь игровую практику получают многие молодые исполнители 2008 года рождения, которые навязывают достойную конкуренцию тем, кто имел возможность получить опыт тренировок в первой команде.

– В какой функциональной готовности находится «Шахтер» U-19 после учебно-тренировочных сборов в Турции в преддверии старта второй части сезона?

– Все, что планировали, удалось выполнить. В то же время, следует понимать, что ни один тренировочный процесс, контрольный матч или нагрузка не могут полностью заменить официальный поединок. Думаю, мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии и функционально готовы реализовать на футбольном поле все наработки – как в техническом, так и тактическом аспектах.

– Известно, что матч с «Карпатами» U-19, который должен был состояться на следующей неделе, перенесен на начало апреля. С чем связано такое решение?

– Пообщались с тренерами сборных, и они обратились с просьбой вызвать пятерых игроков нашей команды, в частности Милокоста, Калюжного, Костюка, Балакая и Зубрия. Это футболисты, регулярно получающие игровой опыт в «Шахтере» U-19, без них нам сложно проводить матчи чемпионата. Именно поэтому мы обратились к «Карпатам» U-19, которые пошли нам навстречу, так что поединок состоится позже. Все это связано с тем, что мы заинтересованы в том, чтобы наши игроки представляли «Шахтер» в составе сборных Украины.

– Футболисты «Шахтера» U-19 приобщались к тренировочному процессу первой команды и получали игровые минуты в спаррингах. Насколько важен такой опыт для молодых исполнителей, учитывая их прогресс и мотивацию?

– Это очень важный опыт, и сегодня такое решение является ключевым шагом со стороны первой команды для развития молодых футболистов. Когда получаете возможность тренироваться, играть в квадрат, разминаться рядом с представителями основной команды, а тем более выходить в стартовом составе, как, например, Сметана, это дает дополнительную мотивацию, которую ни один тренер не сможет искусственно создать. Очень доволен тем, что у наших футболистов была возможность тренироваться и участвовать в товарищеских матчах первой команды.

– Какие цели будут стоять перед командой во втором круге чемпионата?

– Я был на товарищеском матче первой команды, и было очень приятно наблюдать за тем, как игроки юношеской команды находились в расположении основной и имели возможность дебютировать и получить игровое время. Уверен, что в этот момент я и тренерский штаб испытывали гордость за своих подопечных. Это еще одно свидетельство того, что мы двигаемся в правильном направлении. Именно это добавляет мотивации работать дальше и стремиться к тому, чтобы как можно больше футболистов из «Шахтера» U-19 пополняли ряды взрослой команды – именно в этом состоит наша главная задача.

– Что известно о ближайших планах после возвращения в Счастливое?

– Команда получит несколько выходных, а уже 18 февраля мы соберемся на базе в Счастливом и продолжим подготовку. На следующей неделе запланирован контрольный матч с «Левым Берегом-2», после чего приступим к непосредственной подготовке к поединку с «Вересом» U-19 в рамках чемпионата.