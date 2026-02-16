Два легионера Александрии близки к возвращению в строй

Как стало известно Sport.ua, в одном из первых спаррингов на турецком сборе были травмированы бразилец Жонатан и венесуэлец Кастильо – в следующих контрольных матчах они не участвовали.

Однако по имеющейся информации, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы уже 17 февраля, когда «горожане» начнут подготовку к календарному поединку 17-го тура с «Оболонью», легионеры уже тренировались в общей группе.

А вот Даниил Скорко и француз Хусейн, которые в Турции не сыграли из-за повреждений ни в одном спарринге, еще продолжают тренироваться по индивидуальной программе.

Сейчас «Александрия» занимает 15-е место в УПЛ, набрав 11 очков. Команда Кирилла Нестеренко померяется силами 23 февраля с «Оболонью».

Во время зимнего трансферного окна «Александрия» подписала защитника из чемпионата Германии.