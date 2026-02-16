Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два легионера Александрии близки к возвращению в строй
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 10:44 |
188
0

Два легионера Александрии близки к возвращению в строй

«Горожане» смогут рассчитывать на Жонатана и Кастильо

16 февраля 2026, 10:44 |
188
0
Два легионера Александрии близки к возвращению в строй
ФК Александрия. Жонатан Да Силва

Как стало известно Sport.ua, в одном из первых спаррингов на турецком сборе были травмированы бразилец Жонатан и венесуэлец Кастильо – в следующих контрольных матчах они не участвовали.

Однако по имеющейся информации, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы уже 17 февраля, когда «горожане» начнут подготовку к календарному поединку 17-го тура с «Оболонью», легионеры уже тренировались в общей группе.

А вот Даниил Скорко и француз Хусейн, которые в Турции не сыграли из-за повреждений ни в одном спарринге, еще продолжают тренироваться по индивидуальной программе.

Сейчас «Александрия» занимает 15-е место в УПЛ, набрав 11 очков. Команда Кирилла Нестеренко померяется силами 23 февраля с «Оболонью».

Во время зимнего трансферного окна «Александрия» подписала защитника из чемпионата Германии.

По теме:
«Новички понимают требования Скрипника». Защитник Зари – о сборах в Турции
Оболонь проводит спарринг с клубом Токтогул. Стартовые составы
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение по Ярославу Ракицкому
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Жонатан да Силва Брайан Кастильо инсайд Данил Скорко учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»
Футбол | 16 февраля 2026, 07:32 2
Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»
Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»

Президент клуба – о продлении соглашения Шапаренко

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 25
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он, я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он, я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он, я был потрясен»
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Бокс | 16.02.2026, 05:22
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
14.02.2026, 20:07
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 6
Футбол
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 17
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 34
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем