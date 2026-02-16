Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа определился с клубом, в котором планирует завершить карьеру
Испания
Куртуа определился с клубом, в котором планирует завершить карьеру

Голкипер сборной Бельгии не собирается покидать чемпионат Испании и мадридский «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа не собирается покидать чемпионат Испании и мечтает завершить карьеру в футболке королевского клуба. Об этом сообщило издание Defensa Central:

«После победы над «Реал Сосьедад» Куртуа достиг отметки в 150 побед за клуб, что свидетельствует о его превосходной игре в футболке королевского клуба.

Его уровень игры, несмотря на две полученные травмы, выдающийся. За эти годы он стал кумиром для многих болельщиков «Реала» а его выступления сыграли ключевую роль в завоевании титулов.

Важный момент заключается в том, что Тибо мечтает завершить карьеру в «Реале». Однако все будет зависеть от его игры, хотя в руководстве клуба уверены, что он останется футболистом высочайшего уровня.

В конце концов, он оправился от двух травм колена и является тем вратарем, который следит за собой и обладает непревзойденным характером», – сообщил источник.

Куртуа присоединился к «Реалу» в августе 2018 года из лондонского «Челси» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний бельгиец провел 33 матча, в которых пропустил 32 гола и 13 раз сыграл на ноль.

Контракт голкипера истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа
Николай Тытюк Источник: DefensaCentral
