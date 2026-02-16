МИЧЕЛ: «Было бы невероятно, если бы этот футболист играл за Жирону»
Тренер – о матче с «Барселоной» и Ламине Ямале
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями о матче с «Барселоной» и высказался о лидере «сине-гранатовых» Ламине Ямале.
«Мне нравится видеть на поле лучших игроков. Если бы Ламин Ямаль играл за Жирону, это было бы невероятно. Нас ждет зрелищная игра», — подчеркнул Мичел.
К матчу «Барселона» подходит второй в турнирной таблице Ла Лиги с 58 очками, у «Жироны» 26 очков и 15 позиция.
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел выбрал лучшего футболиста, с которым он работал. Тренер выделил легенду каталонского клуба – уругвайского форварда Кристиана Стуани.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По информации инсайдера, Александр выбыл на 6-7 месяцев
Полузащитник сборной Украины потерял место в стартовом составе лиссабонской «Бенфики»