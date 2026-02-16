МИЧЕЛ: «Было бы невероятно, если бы этот футболист играл за Жирону»

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мыслями о матче с «Барселоной» и высказался о лидере «сине-гранатовых» Ламине Ямале.

«Мне нравится видеть на поле лучших игроков. Если бы Ламин Ямаль играл за Жирону, это было бы невероятно. Нас ждет зрелищная игра», — подчеркнул Мичел.

К матчу «Барселона» подходит второй в турнирной таблице Ла Лиги с 58 очками, у «Жироны» 26 очков и 15 позиция.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел выбрал лучшего футболиста, с которым он работал. Тренер выделил легенду каталонского клуба – уругвайского форварда Кристиана Стуани.