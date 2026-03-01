Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 23:42 |
1042
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»

Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»

01 марта 2026, 23:42 |
1042
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
ФК Металлист. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич объяснил, почему в свое время согласился возглавить харьковский «Металлист».

«Я еще ребенком болел за харьковский «Авангард», потому что в 1960-х годах это была одна из лучших команд в Советском Союзе. Когда команда выиграла кубок СССР в 1988 году, я тренировал хмельницкое «Подолье», и мы поехали на финал чемпионата Европы 1988 года. Я жил в одной комнате с Евгением Лемешко, он мне все рассказывал, он тогда сильно переживал, кто попадет в эти еврокубки. Поэтому я довольно много знал.

Я принял приглашение возглавить «Металлист» с вдохновением, я не знаю, как это назвать, потому что легендарный украинский клуб, ну, и конечно, работали с ним легендарные тренеры», – сказал Маркевич.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
Защитник Оболони рассказал о победе над Рухом
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Мирон Маркевич Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Суспільне | Новини
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Футбол | 01 марта 2026, 21:16 2
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»

Арда ответил любезностью на любезность

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 17
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01.03.2026, 08:23
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01.03.2026, 13:52
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 3
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем