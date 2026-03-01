Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон Богданович объяснил, почему согласился в свое время работать в «Металлисте»
Известный тренер Мирон Маркевич объяснил, почему в свое время согласился возглавить харьковский «Металлист».
«Я еще ребенком болел за харьковский «Авангард», потому что в 1960-х годах это была одна из лучших команд в Советском Союзе. Когда команда выиграла кубок СССР в 1988 году, я тренировал хмельницкое «Подолье», и мы поехали на финал чемпионата Европы 1988 года. Я жил в одной комнате с Евгением Лемешко, он мне все рассказывал, он тогда сильно переживал, кто попадет в эти еврокубки. Поэтому я довольно много знал.
Я принял приглашение возглавить «Металлист» с вдохновением, я не знаю, как это назвать, потому что легендарный украинский клуб, ну, и конечно, работали с ним легендарные тренеры», – сказал Маркевич.
