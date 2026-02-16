Футболист Динамо заменит игрока Шахтера в сборной Украины

Вингер донецкого «Шахтера» Ефим Конопля не сможет помочь сборной Украины в матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, ожидается, что в игре со шведами Коноплю заменит фулбек «Динамо» Александр Тымчик, но есть важное условие – футболист должен успеть полностью оправиться от травмы, из-за которой сейчас находится в лазарете.

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В активе Тымчика 15 матчей – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» предлагает около миллиона евро за трансфер Юхима Конопли.