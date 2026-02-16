Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо заменит игрока Шахтера в сборной Украины
Конопля не сможет помочь команде Реброва со шведами

УАФ. Александр Тымчик

Вингер донецкого «Шахтера» Ефим Конопля не сможет помочь сборной Украины в матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, ожидается, что в игре со шведами Коноплю заменит фулбек «Динамо» Александр Тымчик, но есть важное условие – футболист должен успеть полностью оправиться от травмы, из-за которой сейчас находится в лазарете.

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В активе Тымчика 15 матчей – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» предлагает около миллиона евро за трансфер Юхима Конопли.

Александр Тымчик Ефим Конопля Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
