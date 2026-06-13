Сафонов обратился в полицию и подал заявление на мать своего ребенка
У вратаря проблемы с бывшей женой
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, одноклубник защитника сборной Украины Ильи Забарного, обратился в полицию с жалобой на бывшую жену.
По информации источника, экс-жена россиянина Анастасия якобы пытается дважды взыскать судебные расходы по одному и тому же договору. Сафонов считает такие действия грубым нарушением. Ранее суд обязал голкипера ежемесячно выплачивать 25% доходов на содержание дочери.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.
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