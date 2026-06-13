«Знаю, что значит быть одиноким». Цыганков сделал важное заявление
Виктор поддерживает проект Фонда Girona Est и Фонда Bofill
Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков присоединился к важной социальной инициативе в Каталонии. Украинский футболист стал послом программы Mentora, которую реализуют Фонд Girona Est и Фонд Bofill.
Проект направлен на поддержку подростков в сложный период перехода от обязательного среднего образования к дальнейшему обучению.
«Я знаю, что значит чувствовать себя одиноким в трудные времена, поэтому считаю важным помочь молодежи Жироны поверить в себя и не останавливаться на пути к образованию», – отметил Цыганков.
Программа объединяет школьников со взрослыми волонтерами, которые помогают молодежи не потерять мотивацию и избежать преждевременного завершения обучения. По словам Цыганкова, для подростков чрезвычайно важно иметь рядом человека, который готов выслушать и поддержать.
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