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  4. «Знаю, что значит быть одиноким». Цыганков сделал важное заявление
Испания
13 июня 2026, 05:32 |
1254
0

«Знаю, что значит быть одиноким». Цыганков сделал важное заявление

Виктор поддерживает проект Фонда Girona Est и Фонда Bofill

13 июня 2026, 05:32 |
1254
0
«Знаю, что значит быть одиноким». Цыганков сделал важное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков присоединился к важной социальной инициативе в Каталонии. Украинский футболист стал послом программы Mentora, которую реализуют Фонд Girona Est и Фонд Bofill.

Проект направлен на поддержку подростков в сложный период перехода от обязательного среднего образования к дальнейшему обучению.

«Я знаю, что значит чувствовать себя одиноким в трудные времена, поэтому считаю важным помочь молодежи Жироны поверить в себя и не останавливаться на пути к образованию», – отметил Цыганков.

Программа объединяет школьников со взрослыми волонтерами, которые помогают молодежи не потерять мотивацию и избежать преждевременного завершения обучения. По словам Цыганкова, для подростков чрезвычайно важно иметь рядом человека, который готов выслушать и поддержать.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Diari Ara
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