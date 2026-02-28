Английский «Ливерпуль» неожиданно оказался в центре серьезной общественной дискуссии в Великобритании. Начальник Генерального штаба обороны страны Ричард Нейтон, оценивая актуальные риски безопасности, использовал футбольное сравнение, упомянув шансы мерсисайдцев на чемпионство в АПЛ.

По его оценке, вероятность триумфа «Ливерпуля» в текущем сезоне Премьер-лиги составляет около 4 процентов. В то же время риск потенциальной агрессии со стороны hоссии в отношении Великобритании и европейских стран оценивается примерно в 5 процентов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может пойти на громкий обмен ради подписания одного из самых талантливых хавбеков Европы. «Сливочные» готовы включить Арду Гюлера в потенциальную сделку с «Ливерпулем» по Флориану Вирцу.