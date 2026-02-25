Сабо выступил с советом к Шовковскому после его отставки из Динамо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо пожелал удачи экс-тренеру киевлян Александру Шовковскому, которого уволили с поста наставника киевского гранда.

«Саше Шовковскому желаю не опускать руки, проанализировать ошибки и двигаться дальше», — сказал Йожеф Сабо.

«Динамо» официально объявило об отставке главного тренера Александра Шовковского после поражения от «Омонии» (0:2) в матче Лиги конференций. Специалист возглавил команду в ноябре 2023 года и за этот период вернул киевлянам чемпионский титул УПЛ в сезоне 2024/25.