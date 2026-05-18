  4. Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
18 мая 2026, 04:16 |
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала

Килиан хочет возвращения Зидана

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стремится к возвращению Зинедина Зидана на тренерскую скамейку «сливочных».

По информации El Nacional, Мбаппе хочет убедить своего футбольного кумира вернуться в Мадрид. Хотя Зидан рассматривал вариант возглавить сборную Франции после ЧМ-2026, именно «Реал» остается для него особым проектом. Контакт с ключевыми игроками клуба, в частности с Мбаппе, может стать решающим фактором для его возвращения.

Сейчас в клубе продолжаются разговоры о будущем Хаби Алонсо. Несмотря на хорошие результаты, 43-летний тренер сталкивается с непростыми настроениями в раздевалке – часть игроков считает его методы слишком строгими.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
