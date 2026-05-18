Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Килиан хочет возвращения Зидана
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стремится к возвращению Зинедина Зидана на тренерскую скамейку «сливочных».
По информации El Nacional, Мбаппе хочет убедить своего футбольного кумира вернуться в Мадрид. Хотя Зидан рассматривал вариант возглавить сборную Франции после ЧМ-2026, именно «Реал» остается для него особым проектом. Контакт с ключевыми игроками клуба, в частности с Мбаппе, может стать решающим фактором для его возвращения.
Сейчас в клубе продолжаются разговоры о будущем Хаби Алонсо. Несмотря на хорошие результаты, 43-летний тренер сталкивается с непростыми настроениями в раздевалке – часть игроков считает его методы слишком строгими.
