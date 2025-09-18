Лига чемпионов18 сентября 2025, 19:53 | Обновлено 18 сентября 2025, 20:09
45
0
Копенгаген – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
45
0
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.
Коллективы играют на арене Парке Стэдиум в Дании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября
Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ларссон, 9
(новость обновляется)
Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
