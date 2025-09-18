Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 19:53 | Обновлено 18 сентября 2025, 20:09
Копенгаген – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Коллективы играют на арене Парке Стэдиум в Дании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ларссон, 9

(новость обновляется)

Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Копенгаген Байер видео голов и обзор Лига чемпионов Джордан Ларссон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
