Кубок Украины
25 августа 2025, 15:43
Атлет Киев – Чернигов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились на стадии 1/32 финала Кубка Украины

Атлет Киев – Чернигов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Чернигов

25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились киевский «Атлет» из Второй лиги и «Чернигов», представляющий Первую лигу.

Игра проходит на стадионе «Атлет» в Киеве.

Кубок Украины. 1/32 финала

Атлет Киев – Чернигов – 0:0 (первый тайм)

Голы:

Видео голов и обзор матч

