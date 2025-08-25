Кубок Украины25 августа 2025, 15:43 |
Атлет Киев – Чернигов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились на стадии 1/32 финала Кубка Украины
25 августа 2025, 15:43 |
25 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились киевский «Атлет» из Второй лиги и «Чернигов», представляющий Первую лигу.
Игра проходит на стадионе «Атлет» в Киеве.
Кубок Украины. 1/32 финала
Атлет Киев – Чернигов – 0:0 (первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матч
