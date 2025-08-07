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Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 02:17 | Обновлено 07 августа 2025, 02:59
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0

Женская команда Шахтера усилилась тремя футболистками

К команде присоединились Екатерина Кукса, Нина Пипченко, Ева Балацкая

07 августа 2025, 02:17 | Обновлено 07 августа 2025, 02:59
25
0
Женская команда Шахтера усилилась тремя футболистками
ФК Шахтер

В летнее межсезонье женская команда «Шахтера» усилилась тремя футболистками. Женская команда «Шахтера» подписала трех новых игроков, которые укрепят состав в новом сезоне. Главный тренер Роман Заев вручил футболисткам именные футболки.

Катерина Кукса. Родилась 21 февраля 2001 года. Рост: 164 см. Амплуа: полузащитница. Карьера: «Атекс» (2018–2019), «Инвиктус» (2019–2020), «Колос» (2020–2022), «Динамо» (2022–2024), «Оболонь» (2024–2025)

В юношеском возрасте на любительском уровне занималась футзалом, где привлекла внимание тренеров «Атекса», с которым начала профессиональную карьеру. Позже выступала за команды первой лиги «Инвиктус» и «Колос», с которым завоевала золотые медали Первой лиги. В 2022 году присоединилась к киевскому «Динамо», где провела два сезона, после чего перешла в «Оболонь». Привлекалась в ряды молодежной сборной Украины U19.

Катерина Кукса: «Очень рада, что присоединилась к «Шахтеру», и мотивирована усердно работать, чтобы принести пользу команде. Хочу вместе с клубом бороться за самые высокие позиции и демонстрировать яркий и зрелищный футбол. Хорошо понимаю требования тренера, поэтому адаптация проходит отлично».

Нина Пипченко. Родилась 8 января 2009 года. Рост: 165 см. Амплуа: защитница. Карьера: «Медик» U15 (2021–2022), «Динамо» (2023–2024)

На детско-юношеском уровне занималась футболом в ДЮСШ-15, после чего попробовала силы за границей, выступая за польский клуб «Медик» (U15). В 2023 году присоединилась к киевскому «Динамо», в составе которого дебютировала в Высшей лиге. Игрок юношеской сборной Украины U17.

Нина Пипченко: «С радостью стала частью клуба, так что ощущения только приятные. К учебно-тренировочным сборам я подошла уже знакомой с требованиями тренерского штаба и девочками. Учитывая возраст, считаю, что в таком опытном окружении у меня есть все шансы для прогресса. Самая важная цель – быть полезной команде в достижении поставленных задач».

Ева Балацкая. Родилась 22 апреля 2007 года. Рост: 181 см. Амплуа: защитница. Карьера: «Оболонь» (2023–2025)

18-летняя защитница начала заниматься футболом в комплексной детско-юношеской спортивной школе № 15, где привлекла внимание тренеров юношеской сборной Украины U17. В 2023 году подписала первый профессиональный контракт с «Оболонью», с которой завоевала серебро Первой лиги. Обучаясь в НУБиП Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата Киева по футзалу и стала бронзовым призером чемпионата Украины по тейкболу. В мае 2025 года дебютировала за молодежную сборную Украины U19.

Ева Балацкая: «Когда узнала о приглашении, очень волновалась. Для меня это важный шаг вперед и хорошая перспектива для дальнейшего развития. Адаптация еще продолжается, но с каждой тренировкой я лучше понимаю требования тренерского штаба. К тому же, была знакома со многими девочками, что облегчает процесс. Хочу постепенно прогрессировать и добиваться максимальных результатов с клубом».

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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