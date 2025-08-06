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  4. Арда ТУРАН: «Я люблю его как брата»
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 23:09 |
740
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Арда ТУРАН: «Я люблю его как брата»

Главный тренер Шахтера отметил значимость Кевина для команды

06 августа 2025, 23:09 |
740
0
Арда ТУРАН: «Я люблю его как брата»
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран на пресс-конференции перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 против Панатинаикоса отметил значимость бразильского форварда Кевина для команды:

– Вопрос о Кевине. Он очень важный игрок в вашей команде, но завтра не сыграет. Что можете сказать об этой ситуации?

– Кевин очень важен для нас, я это знаю, но для меня все мои игроки очень важны. Они одинаковы по уровню своей значимости. Впрочем, Кевин – особый игрок для наших решений в атаке.

Я люблю его как брата, не только как футболиста. Если его нет с нами, это печально, но мы с нетерпением ждем его возвращения. Это произойдет довольно быстро, но главное, чтобы он был готов.

После того, как он будет готов, мы сможем о нем говорить. Ведь я не знаю точной информации, врачи знают лучше меня. Это очень важно для нас. Действительно важно. Посмотрим. Мы сейчас думаем только о завтрашнем матче. И Кевин тоже думает об этой игре, хотя ему это непросто, – заявил Туран.

Кевин не полетел вместе с горнякам на игру против Панатинаикоса из-за мышечного повреждения, которое он получил в поединке первого тура УПЛ с Эпицентром.

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Арда Туран Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер травма Кевин (Шахтер)
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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