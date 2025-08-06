Серьезная потеря. Шахтер полетел на матч Лиги Европы без одного из лидеров

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер».

Команды выйдут на поле стадиона «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Во вторник, 6 августа, «Шахтер» прибыл в Грецию, однако украинская команда столкнулась с проблемами накануне важного противостояния. Вместе с командой в Грецию не полетел бразильский вингер Кевин.

22-летний футболист получил мышечное повреждение, пропустил матч с «Эпицентром» и не поможет клубу в Лиге Европы. Сроки восстановления легионера на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Кевин стал одним из лидеров донецкой команды – в трех матчах еврокубков забил четыре гола (три в ворота «Бешикташа», один – «Ильвесу»).