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Лига Европы
06 августа 2025, 11:54 |
580
1

Серьезная потеря. Шахтер полетел на матч Лиги Европы без одного из лидеров

Кевин получил мышечную травму и уже пропустил матч в чемпионате Украины

06 августа 2025, 11:54 |
580
1
Серьезная потеря. Шахтер полетел на матч Лиги Европы без одного из лидеров

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер».

Команды выйдут на поле стадиона «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Во вторник, 6 августа, «Шахтер» прибыл в Грецию, однако украинская команда столкнулась с проблемами накануне важного противостояния. Вместе с командой в Грецию не полетел бразильский вингер Кевин.

22-летний футболист получил мышечное повреждение, пропустил матч с «Эпицентром» и не поможет клубу в Лиге Европы. Сроки восстановления легионера на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Кевин стал одним из лидеров донецкой команды – в трех матчах еврокубков забил четыре гола (три в ворота «Бешикташа», один – «Ильвесу»).

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Николай Титюк Источник: Трибуна
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