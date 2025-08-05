Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом
Лига Европы
05 августа 2025, 23:14 |
332
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом

Матч между командами состоится 7 августа

05 августа 2025, 23:14 |
332
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом
ФК Шахтер

В четверг, 7 августа, состоится матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и донецким «Шахтером».

Встреча состоится на стадионе «Панатинаикос» на Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра состоится 12 августа в 21:00 по киевскому времени.

Футболисты донецкой команды уже прибыл в Грецию, где пройдет матч квалификации Лиги Европы.

ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
19-летний талант Шахтера рассказал, где и когда хотел бы завершить карьеру
Хамрун и Маккаби Т-А сыграли в Лиге Европы. Это возможные соперники Динамо
Обнародован прогнозный посев в ЛЧ, ЛЕ и ЛК. Куда попадут Динамо и Шахтер
Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Шахтер Донецк Лига Европы фото
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Футбол | 05 августа 2025, 12:05 1
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26

Место в воротах займет Тибо Куртуа, удары с 11-метровой отметки доверят Килиану Мбаппе

В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Футбол | 05 августа 2025, 16:16 66
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет

Команда будет называться «Дніпро 1918»

Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05.08.2025, 05:10
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Его сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – бриллиант академии Милана
Футбол | 05.08.2025, 17:05
Его сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – бриллиант академии Милана
Его сравнивают с Шевченко. Андреа Костюк – бриллиант академии Милана
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 6
Футбол
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
04.08.2025, 05:30 2
Бокс
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем