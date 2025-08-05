В четверг, 7 августа, состоится матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и донецким «Шахтером».

Встреча состоится на стадионе «Панатинаикос» на Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Ответная игра состоится 12 августа в 21:00 по киевскому времени.

Футболисты донецкой команды уже прибыл в Грецию, где пройдет матч квалификации Лиги Европы.

ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер