ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом
Матч между командами состоится 7 августа
В четверг, 7 августа, состоится матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и донецким «Шахтером».
Встреча состоится на стадионе «Панатинаикос» на Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Ответная игра состоится 12 августа в 21:00 по киевскому времени.
Футболисты донецкой команды уже прибыл в Грецию, где пройдет матч квалификации Лиги Европы.
ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию, где сыграет с Панатинаикосом
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