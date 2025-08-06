Соперник Шахтера в Лиге Европы хочет подписать марокканца из Марселя

25-летний марокканский полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи может присоединиться к греческому «Панатинаикосу».

Об этом сообщил журналист Ханиф бен Беркане.

Унаи в прошлом сезоне выступал за греческий клуб на правах аренды. Сыграл за «Панатинаикос» 37 матчей и забил 5 мячей.

Греки планируют приобрести Аззедина Унаи за деньги, которые получат от продажи Георгиоса Вагианидиса в «Спортинг».

По информации издания Transfermarkt, Унаи оценивается в 10 миллионов евро.

«Панатинаикос» встретится с донецким «Шахтером» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.