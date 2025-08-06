Соперник Шахтера в Лиге Европы хочет подписать марокканца из Марселя
«Панатинаикос» хочет приобрести Аззедина Унаи
25-летний марокканский полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи может присоединиться к греческому «Панатинаикосу».
Об этом сообщил журналист Ханиф бен Беркане.
Унаи в прошлом сезоне выступал за греческий клуб на правах аренды. Сыграл за «Панатинаикос» 37 матчей и забил 5 мячей.
Греки планируют приобрести Аззедина Унаи за деньги, которые получат от продажи Георгиоса Вагианидиса в «Спортинг».
По информации издания Transfermarkt, Унаи оценивается в 10 миллионов евро.
«Панатинаикос» встретится с донецким «Шахтером» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
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