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06 августа 2025, 20:36 |
185
0

Соперник Шахтера в Лиге Европы хочет подписать марокканца из Марселя

«Панатинаикос» хочет приобрести Аззедина Унаи

06 августа 2025, 20:36 |
185
0
Соперник Шахтера в Лиге Европы хочет подписать марокканца из Марселя
ФК Панатинаикос

25-летний марокканский полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи может присоединиться к греческому «Панатинаикосу».

Об этом сообщил журналист Ханиф бен Беркане.

Унаи в прошлом сезоне выступал за греческий клуб на правах аренды. Сыграл за «Панатинаикос» 37 матчей и забил 5 мячей.

Греки планируют приобрести Аззедина Унаи за деньги, которые получат от продажи Георгиоса Вагианидиса в «Спортинг».

По информации издания Transfermarkt, Унаи оценивается в 10 миллионов евро.

«Панатинаикос» встретится с донецким «Шахтером» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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