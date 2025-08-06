Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26 7 августа в 21:00
7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра между зелеными и горняками запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется с Самсунспором.
Шахтер стартовал в отборе к ЛЕ с первого круга, где одолел финский Ильвес (6:0, 0:0). Во втором раунде подопечные Арды Турана прошли Бешикташ (4:2, 2:0).
Панатинаикос в Q3 Лиги чемпионов уступил Рейнджерсу (0:2, 0:0) и вылетел в квалификацию ЛЕ.
Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».
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