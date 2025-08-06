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Лига Европы
06 августа 2025, 17:14 |
321
0

Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26 7 августа в 21:00

06 августа 2025, 17:14 |
321
0
Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра между зелеными и горняками запланирована на 14 августа в городе Краков (Польша), арена имени Хенрика Реймана.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется с Самсунспором.

Шахтер стартовал в отборе к ЛЕ с первого круга, где одолел финский Ильвес (6:0, 0:0). Во втором раунде подопечные Арды Турана прошли Бешикташ (4:2, 2:0).

Панатинаикос в Q3 Лиги чемпионов уступил Рейнджерсу (0:2, 0:0) и вылетел в квалификацию ЛЕ.

Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Панатинаикос – Шахтер
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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