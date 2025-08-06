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Англия
06 августа 2025, 19:21 | Обновлено 06 августа 2025, 19:49
904
1

Английский клуб сделал трансфер вингера Шахтера главной целью на лето

«Норвич» заинтересовался Эгиналду

06 августа 2025, 19:21 | Обновлено 06 августа 2025, 19:49
904
1
Английский клуб сделал трансфер вингера Шахтера главной целью на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

20-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может в скором времени покинуть клуб.

По информации источника, английский клуб «Норвич» сделал трансфер Эгиналду главной целью на лето. Однако представителю Чемпионшипа придется столкнуться с конкуренцией со стороны «горняков».

Украинский клуб заплатил за Эгиналду 3,5 млн евро в 2023 году. В текущем сезоне вингер провел три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Рома».

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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