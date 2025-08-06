Англия06 августа 2025, 19:21 | Обновлено 06 августа 2025, 19:49
904
1
Английский клуб сделал трансфер вингера Шахтера главной целью на лето
«Норвич» заинтересовался Эгиналду
06 августа 2025, 19:21 | Обновлено 06 августа 2025, 19:49
904
1
20-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может в скором времени покинуть клуб.
По информации источника, английский клуб «Норвич» сделал трансфер Эгиналду главной целью на лето. Однако представителю Чемпионшипа придется столкнуться с конкуренцией со стороны «горняков».
Украинский клуб заплатил за Эгиналду 3,5 млн евро в 2023 году. В текущем сезоне вингер провел три матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Рома».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 августа 2025, 22:58 407
Киевляне уступили с минимальным счетом
Теннис | 06 августа 2025, 04:01 26
Украинская теннисистка проиграла со счетом 2:6, 2:6
Футбол | 06.08.2025, 11:58
Футбол | 06.08.2025, 19:40
Футбол | 06.08.2025, 16:56
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
40 лямов ценник
Популярные новости
04.08.2025, 21:24 2
05.08.2025, 02:13 26
06.08.2025, 09:15 3
05.08.2025, 09:15
05.08.2025, 12:05 1
04.08.2025, 19:54
04.08.2025, 20:12 11
06.08.2025, 05:08 4