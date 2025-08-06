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  4. Зинченко стал серьезной проблемой для Арсенала. Известна причина
Англия
06 августа 2025, 14:28 |
1048
4

Зинченко стал серьезной проблемой для Арсенала. Известна причина

Украинец не покидает клуб из-за своей высокой зарплаты

06 августа 2025, 14:28 |
1048
4
Зинченко стал серьезной проблемой для Арсенала. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал проблемой для своего клуба. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, 28-летний футболист не покидает клуб из-за своей высокой зарплаты. Английский гранд намерен попрощаться с футболистом. Александром интересовался «Аякс», но условия контракта украинца отпугнули нидерландский гранд.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» приняли важное решение по Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига зарплаты
Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
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Комментарии 4
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OKs100
Правильно он все делает. Деньги - это главное в футболе.
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0
Перець
дополірує і піде вільним агентом контракт то святе
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0
Burevestnik
хоча Зіна мало грав в минулому сезоні, але
зарплата по контракту 9,15 лям євро на рік, податок на зарплату 45%,
із 9,15 лям чистими отримує 5,0325.
Молодець, добре влаштувався до 30 червня 2026р.
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0
Spaceman
Епіцентр ще чекає..
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-1
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