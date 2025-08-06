Зинченко стал серьезной проблемой для Арсенала. Известна причина
Украинец не покидает клуб из-за своей высокой зарплаты
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал проблемой для своего клуба. Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, 28-летний футболист не покидает клуб из-за своей высокой зарплаты. Английский гранд намерен попрощаться с футболистом. Александром интересовался «Аякс», но условия контракта украинца отпугнули нидерландский гранд.
В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» приняли важное решение по Зинченко.
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