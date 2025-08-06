Зинченко стал серьезной проблемой для Арсенала. Известна причина

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал проблемой для своего клуба. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, 28-летний футболист не покидает клуб из-за своей высокой зарплаты. Английский гранд намерен попрощаться с футболистом. Александром интересовался «Аякс», но условия контракта украинца отпугнули нидерландский гранд.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» приняли важное решение по Зинченко.