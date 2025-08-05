Попал в список. В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Английский клуб намерен продать украинца
Лондонский «Арсенал» может избавиться от 4 футболистов уже на этой неделе, сообщает Эван Купер.
По информации источника, английский гранд может избавиться от Александра Зинченко, Риса Нельсона, Фабиу Виейра и Самби Локонги. Эти продажи могут позволить «канонирам» подписать полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, а возможно и еще кого-то.
В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что известно, почему трансфер Зинченко до сих пор не состоялся.
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