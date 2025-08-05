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  4. Попал в список. В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Англия
05 августа 2025, 20:44 |
674
1

Попал в список. В Арсенале приняли важное решение по Зинченко

Английский клуб намерен продать украинца

05 августа 2025, 20:44 |
674
1
Попал в список. В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» может избавиться от 4 футболистов уже на этой неделе, сообщает Эван Купер.

По информации источника, английский гранд может избавиться от Александра Зинченко, Риса Нельсона, Фабиу Виейра и Самби Локонги. Эти продажи могут позволить «канонирам» подписать полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, а возможно и еще кого-то.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что известно, почему трансфер Зинченко до сих пор не состоялся.

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Александр Зинченко Фабиу Виейра Альберт Самби Локонга Рис Нельсон трансферы трансферы АПЛ Эберечи Эзе
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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COBA
От що в Зінченка зараз гарно виходить, він регулярно потрапляє в якийсь список)
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