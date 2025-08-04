Известно, почему трансфер Зинченко до сих пор не состоялся. Есть требование

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может этим летом покинуть лондонский клуб.

По информации источника, к футболисту есть интерес от ряда клубов АПЛ, но у Зинченко есть требование – он хочет получать в новом клубе такую же зарплату, как в «Арсенале» – 9 миллионов евро в год. Пока ни один клуб не готов удовлетворить требования Александра.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.