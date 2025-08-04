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Англия
04 августа 2025, 19:18 | Обновлено 04 августа 2025, 20:20
2552
5

Известно, почему трансфер Зинченко до сих пор не состоялся. Есть требование

Футболист не хочет уступать и уменьшать зарплату

04 августа 2025, 19:18 | Обновлено 04 августа 2025, 20:20
2552
5
Известно, почему трансфер Зинченко до сих пор не состоялся. Есть требование
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может этим летом покинуть лондонский клуб.

По информации источника, к футболисту есть интерес от ряда клубов АПЛ, но у Зинченко есть требование – он хочет получать в новом клубе такую же зарплату, как в «Арсенале» – 9 миллионов евро в год. Пока ни один клуб не готов удовлетворить требования Александра.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
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Комментарии 5
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ViAn
У Зіни ще рік контракту в Арсеналі. Артета хотів би його продати. Бо дійсно зп висока. Але Артета знає, що Зіна готовий сидіти на лавчоці і грати тоді, коли буде шанс. Тому навіщо кудись йти і отримувати в 3 рази менше, якщо і в Арсеналі тепло. Лондон, клуб із високими задачами. Зінченко на 99% залишиться ще на сезон.
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+2
Andre Chil
Все логічно, це останній рік, таких заробітків, більше трьохи ніхто вже не буде платити, і то, ще треба пошукати таку команду
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0
kadaad .
Хотеть не вредно!
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0
Lulinnha
Досидит контакт. А дальше в Турцию. Если бы не конфликт то в РФ поехал. 
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-1
Saar
йди до Реалу, ти там будеш отримувати і не грати, як Лунін
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-1
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