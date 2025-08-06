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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сокрушительный удар по имиджу клуба»
Лига чемпионов
06 августа 2025, 12:03 |
783
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сокрушительный удар по имиджу клуба»

Именитый украинский тренер оценил игру киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

06 августа 2025, 12:03 |
783
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сокрушительный удар по имиджу клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил результат «бело-синих» и поделился мнением о перспективах чемпионов Украины в еврокубках:

«Для «Динамо» еще не все потеряно, действительно, вчерашнее поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение.

Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Словом, прыгнуть выше головы», – считает Маркевич.

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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо - Пафос Пафос Мирон Маркевич инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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romario1501
Маразм Богданович Договірнякевич, удар по іміджу клубу, це коли ти з Карпатами умудрився зайняти друге місце в першій лізі, з в п'ять разів більшим бюджетом ніж в Інгульця.
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