Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сокрушительный удар по имиджу клуба»
Именитый украинский тренер оценил игру киевского «Динамо» в Лиге чемпионов
5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».
Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил результат «бело-синих» и поделился мнением о перспективах чемпионов Украины в еврокубках:
«Для «Динамо» еще не все потеряно, действительно, вчерашнее поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение.
Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Словом, прыгнуть выше головы», – считает Маркевич.
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