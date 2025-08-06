Мирон МАРКЕВИЧ: «Это сокрушительный удар по имиджу клуба»

5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Подопечные Александра Шовковского потерпели неожиданным поражение с минимальным счетом 0:1, хотя были фаворитами этого противостояния.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил результат «бело-синих» и поделился мнением о перспективах чемпионов Украины в еврокубках:

«Для «Динамо» еще не все потеряно, действительно, вчерашнее поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение.

Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Словом, прыгнуть выше головы», – считает Маркевич.