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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Желания прыгнуть выше головы у Динамо не было»
Лига чемпионов
06 августа 2025, 11:27 |
1434
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Желания прыгнуть выше головы у Динамо не было»

Именитый тренер прокомментировал поражение киевского клуба в Лиге чемпионов

06 августа 2025, 11:27 |
1434
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Желания прыгнуть выше головы у Динамо не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

В квалификации Лиги чемпионов футболисты «Динамо» в польском Люблине проиграли кипрскому «Пафосу» – 0:1.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало «бело-синим» достичь положительного результата:

– Чтобы быть на виду на международной арене футболистам «Динамо» нынешнего образца нужно быть готовыми прыгнуть выше головы. Вчера такого желания я не заметил. Да, настрой был, но его оказалось недостаточно, чтобы одержать верх даже над таким посредственным соперником, как «Пафос». Видимо, динамовцев успокаивала мысль, что рано или поздно, однако они своего не упустят.

– Перед матчем эксперты отмечали, что «Пафос» организованно действует в обороне и многое будет зависеть от того, будут ли активничать киевляне на флангах и будут ли креативно действовать на подступах к штрафной площади.

– Действительно, можно было ожидать более заточенной игры динамовцев на атаку, возможно, наставник Александр Шовковский не угадал со стартовым составом, хотя нужно быть внутри команды, чтобы знать кто и как готов. Но факты упрямы: у «Динамо» были проблемы, как с завершением атак, так и в защите.

– При такой вязкой игре нужно было учесть каждый пустяк, дорожить каждым голевым моментом.

– Согласен, но на что может рассчитывать команда, не умеющая использовать даже выход «три на два»? Как действовать в таких ситуациях знают даже воспитанники спортшкол. Жаль, ведь речь идет о гранде украинского футбола.

И как вишенка на торте – потеря киевлянами концентрации под занавес матча. Динамовцы бросились большими силами забивать, упустили контрвыпад и попали в плен. Хотя хватало информации, что одним из «козырей» киприотов есть стремительные контратаки.

– Что-то непонятное происходит с нашими представителями в еврокубках... Футболисты «Полесья» едва избежали позора в противостоянии в Лиге конференций с андоррской «Санта Коломой», были разбиты «Партизаном» александрийцы в этом же турнире, теперь вот в одном шаге от пропасти динамовцы.

– «Полесью» удалось реабилитироваться, хотя следует признать, что «Санта Колома» слабее «Пафоса». Для «Динамо» еще не все потеряно, действительно, вчерашнее поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, однако через неделю можно исправить положение. Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Словом, прыгнуть выше головы, – рассказал Маркевич.

По теме:
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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо - Пафос Пафос Мирон Маркевич инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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