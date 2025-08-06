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  4. «Я не могу залезть ему в голову». Косовский – о промахе Дубинчака
Лига чемпионов
06 августа 2025, 11:05 | Обновлено 06 августа 2025, 11:06
1616
0

«Я не могу залезть ему в голову». Косовский – о промахе Дубинчака

Экс-игрок «Динамо» считает, что Владислав обязан был искать партнеров, а не бить с острого угла

06 августа 2025, 11:05 | Обновлено 06 августа 2025, 11:06
1616
0
«Я не могу залезть ему в голову». Косовский – о промахе Дубинчака
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Вчера, 5 августа, в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» проиграло «Пафосу» со счетом 0:1.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник «бело-синих» Виталий Косовский рассказал о причинах этого поражения. В частности, он раскритиковал защитник киевлян Владислава Дубинчака за неиспользованный голевой шанс.

– Как объяснить действия Дубинчака?
– Владислав, как левый защитник обязан был найти одного из партнеров, в данной ситуации Ваната или Ярмоленко, а не пробивать с острого угла. У меня такое понимание данной ситуации.

– Он ведь не первый день в футболе, имеет определенный опыт. Что им двигало в тот момент, жадность или близость к славе?
– Я не могу залезть к нему в голову. Видимо, он так оценил ситуацию, это его решение, но нужно было понимать, что таких моментов в матче будет немного, поэтому подобные шансы нужно использовать рациональнее. Конечно, если бы Дубинчак попал в цель, этих разговоров не было бы, но он не забил, значит, принял неправильное решение.

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Лига чемпионов Виталий Косовский Динамо Киев Пафос Владислав Дубинчак Владислав Ванат Андрей Ярмоленко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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