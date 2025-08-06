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  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Непроход Пафоса – это будет провал»
Лига чемпионов
06 августа 2025, 09:50 | Обновлено 06 августа 2025, 10:08
1807
3

Виталий КОСОВСКИЙ: «Непроход Пафоса – это будет провал»

Впрочем, бывший полузащитник «Динамо» верит, что в ответном матче динамовцы исправят ситуацию

06 августа 2025, 09:50 | Обновлено 06 августа 2025, 10:08
1807
3
Виталий КОСОВСКИЙ: «Непроход Пафоса – это будет провал»
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Вчера, 5 августа, в польском Люблине «Динамо» сыграло свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В поединке с кипрским «Пафосом» динамовцы уступили – 0:1.

Об итогах этого противостояния эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский.

– Виталий Владиславович, каким в общем будет ваше резюме по матчу «Динамо» – «Пафос»?
– Я очень расстроен таким результатом. Если бы мне перед игрой сказали, что «Динамо» проиграет «Пафосу», я бы не поверил. При всем уважении к сопернику, но команду из чемпионата Кипра мы должны обыгрывать.

– Вы ожидали такой наглости от киприотов в первой половине первого тайма?
– Такой активности от соперника я не ожидал, но я и не совсем знаком с потенциалом футболистов «Пафоса». Теперь я могу сказать точно, что соперник мне понравился. За счет интенсивности они старались создавать свои атаки и, порой, у них это хорошо получалось. Потом динамовцы перехватили инициативу, взяли мяч пол контроль, создали пару голевых моментов, которые необходимо было реализовывать.

– Действительно, Ванат не попал головой из убойной позиции, но как объяснить действия Дубинчака?
– Владислав, как левый защитник обязан был найти одного из партнеров, в данной ситуации Ваната или Ярмоленко, а не пробивать с острого угла. У меня такое понимание данной ситуации.

– Он ведь не первый день в футболе, имеет определенный опыт. Что им двигало в тот момент, жадность или близость к славе?
– Я не могу залезть к нему в голову. Видимо, он так оценил ситуацию, это его решение, но нужно было понимать, что таких моментов в матче будет немного, поэтому подобные шансы нужно использовать рациональнее. Конечно, если бы Дубинчак попал в цель, этих разговоров не было бы, но он не забил, значит, принял неправильное решение.

– После перерыва в игре «Динамо» не произошло больших изменений в игре. Согласны?
– Вполне. Соперник на второй тайм вышел заряженным не меньше, чем в дебюте поединка. Их активность снова была на высоком уровне. Они постоянно пытались отбирать мяч, тем самым не давая динамовцам спокойно организовывать свои атаки. Мне очень хотелось, чтобы динамовцы имели перевес, но его, к сожалению, практически не было, как и голевых моментов.

– Можно сказать, что Карседо в первой дуэли переиграл Шовковского?
– «Пафос» победил, но я не могу утверждать, что соперник переиграл «Динамо». Просто они умело реализовали свой шанс. Это была показательная контратака. Вне всякого сомнения, что здесь нужно отметить и Корреа, который отдавал передачу, и Андерсона Силву, который обыграл нашего защитника и качественно пробил.

– Защитником этим был Владислав Дубинчак…
– Не хочу переходить на персоналии, виновны все, поскольку допустили такой выпад соперника. Тем не менее, впереди ответный поединок и я верю, что «Динамо» может исправить ситуацию. Также верю, что со стороны киевлян будет агрессия и мысль на футбольном поле. Нужно забить всего один мяч и ситуация выровняется.

– Вы считаете, что у этого «Динамо» есть запас прочности?
– Снова-таки, хочется верить, что после этой игры у футболистов будет понимание ситуации и готовность сделать то, что от команды ждут соотечественники в такое нелегкое для страны время. Отступать некуда. Я не знаю, какая должна быть мотивация, кроме той, чтобы еще на шаг приблизиться к групповому этапу Лиги чемпионов.

– За весь матч киевляне пробили только один раз в створ. Как это объяснить?
– Удара Бражко, с которым без проблем справился вратарь киприотов, очень мало, чтобы претендовать на победу. Противник среднего уровня на протяжении всей игры был сконцентрирован и что самое главное, дисциплинирован. Они понимали, против кого играют.

– А динамовцы понимали, против кого играют?
– Думаю, да. Но, как показала игра, команда, видимо, настроилась не до конца. Почему? Нужно анализировать. До следующей игры есть неделя. На мой взгляд, не хватало активности вингерам, как можно было победить, если не пробивать в створ ворот. Чтобы выигрывать в таких поединках, нужно прикладывать вдвое больше усилий, сыграть через не могу. А этого у киевлян не получилось. Надеемся, что в решающем матче в Лимасоле мы увидим другое «Динамо», с характером.

– Мы вспомнили об ударах в створ. Такая же плачевная ситуация была и в прошлом групповом раунде Лиги Европы. Состав остался тот же. А сейчас только квалификация. Нет прогресса?
– Мы играем так, как нам позволяет соперник, но команда все равно должна прикладывать усилия для создания голевых моментов, и это говорит о готовности коллектива. Нужно иметь в своем арсенале разные варианты развития наступательных действий, креативность в завершающей стадии атаки, и должна быть командная скорость. При этом, темп обязаны поддерживать все футболисты, чего не наблюдалось в Люблине. Да, был момент, когда «Динамо» как бы доминировало, но это было просто удержание мяча без средних и дальних ударов. Значит, соперник не дал этого сделать, а у нас не нашлось своих козырей.

– Наши шансы заметно ухудшились?
– Нет. Я считаю, что шансы остаются 50 на 50. Уверен, что тренерский штаб «Динамо» внесет коррективы, чтобы обыграть «Пафос» в ответном матче и выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

– Если допустить, что киевляне не пройдут «Пафос», это будет…
– Вне всякого сомнения, это будет провалом. «Динамо» обязано переигрывать такого оппонента, если мы хотим прогрессировать и добиваться каких-то целей в Европе.

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Виталий Косовский Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Лига Европы Александр Шовковский Андерсон Силва Владислав Дубинчак Владислав Ванат Владимир Бражко Андрей Ярмоленко статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 3
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Emix
Та блін у вас,що не гра так провал...
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0
SHN
Виталик,у тебя есть неделя,чтобы научить Дубинчака прострелам
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0
onco-clown
А я думал не проход Пафоса будет удачей, а оказывается провал...
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0
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