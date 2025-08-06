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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 10:55 | Обновлено 06 августа 2025, 10:56
712
0

«Уверен, что...» Косовский оценил перспективы Динамо в Лиге чемпионов

Виталий Косовский не ставит крест на шансах украинского гранда

06 августа 2025, 10:55 | Обновлено 06 августа 2025, 10:56
712
0
«Уверен, что...» Косовский оценил перспективы Динамо в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Экс-игрок киевского «Динамо» Виталий Косовский в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы столичного гранда на проход дальше в квалификации Лиги чемпионов после поражения от «Пафоса» со счетом 0:1:

– Наши шансы заметно ухудшились?
– Нет. Я считаю, что шансы остаются 50 на 50. Уверен, что тренерский штаб «Динамо» внесет коррективы, чтобы обыграть «Пафос» в ответном матче и выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

– Если допустить, что киевляне не пройдут «Пафос», это будет…
– Вне всякого сомнения, это будет провалом. «Динамо» обязано переигрывать такого оппонента, если мы хотим прогрессировать и добиваться каких-то целей в Европе.

Ранее сообщалось о том, что были обнародованы шансы «Динамо» на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Виталий Косовский Динамо Киев Лига чемпионов Динамо - Пафос Пафос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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