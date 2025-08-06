«Уверен, что...» Косовский оценил перспективы Динамо в Лиге чемпионов

Экс-игрок киевского «Динамо» Виталий Косовский в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы столичного гранда на проход дальше в квалификации Лиги чемпионов после поражения от «Пафоса» со счетом 0:1:

– Наши шансы заметно ухудшились?

– Нет. Я считаю, что шансы остаются 50 на 50. Уверен, что тренерский штаб «Динамо» внесет коррективы, чтобы обыграть «Пафос» в ответном матче и выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

– Если допустить, что киевляне не пройдут «Пафос», это будет…

– Вне всякого сомнения, это будет провалом. «Динамо» обязано переигрывать такого оппонента, если мы хотим прогрессировать и добиваться каких-то целей в Европе.

Ранее сообщалось о том, что были обнародованы шансы «Динамо» на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.