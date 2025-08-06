«Уверен, что...» Косовский оценил перспективы Динамо в Лиге чемпионов
Виталий Косовский не ставит крест на шансах украинского гранда
Экс-игрок киевского «Динамо» Виталий Косовский в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы столичного гранда на проход дальше в квалификации Лиги чемпионов после поражения от «Пафоса» со счетом 0:1:
– Наши шансы заметно ухудшились?
– Нет. Я считаю, что шансы остаются 50 на 50. Уверен, что тренерский штаб «Динамо» внесет коррективы, чтобы обыграть «Пафос» в ответном матче и выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов.
– Если допустить, что киевляне не пройдут «Пафос», это будет…
– Вне всякого сомнения, это будет провалом. «Динамо» обязано переигрывать такого оппонента, если мы хотим прогрессировать и добиваться каких-то целей в Европе.
Ранее сообщалось о том, что были обнародованы шансы «Динамо» на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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