Обнародованы шансы Динамо на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
После поражения от «Пафоса» перспективы киевской команды довольно сомнительны
Статистический портал Football Meest Data обнародовал шансы команд на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Среди принимающих участие в третьем раунде квалификации главного еврокубка нашлось место и киевскому «Динамо». В первом матче столичный гранд уступил «Пафосу» со счетом 1:0. Теперь шансы чемпиона Украины на выход в следующий этап оцениваются в 24 процента.
Шансы команд на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов:
- Рейнджерс (95%) – Виктория Пльзень (5%) – 3:0
- Карабах (93%) – Шкендия (7%) – 1:0
- Пафос (76%) – Динамо Киев (24%) – 1:0
- Брюгге (73%) – Зальцбург (27%)
- Слован Братислава (68%) – Кайрат Алматы (32%)
- Копенгаген (65%) – Мальме (35%) – 0:0
- Бенфика (61%) – Ницца (39%)
- Фейеноорд (60%) – Фенербахче (40%)
- Црвена Звезда (58%) – Лех Познань (42%)
- Ференцварош (51%) – Лудогорец (49%)
Ранее сообщалось о том, что Милевский не нашел слов после фиаско «Динамо» в Лиге чемпионов.
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