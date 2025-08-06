Обнародованы шансы Динамо на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Статистический портал Football Meest Data обнародовал шансы команд на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Среди принимающих участие в третьем раунде квалификации главного еврокубка нашлось место и киевскому «Динамо». В первом матче столичный гранд уступил «Пафосу» со счетом 1:0. Теперь шансы чемпиона Украины на выход в следующий этап оцениваются в 24 процента.

Шансы команд на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Рейнджерс (95%) – Виктория Пльзень (5%) – 3:0

Карабах (93%) – Шкендия (7%) – 1:0

Пафос (76%) – Динамо Киев (24%) – 1:0

Брюгге (73%) – Зальцбург (27%)

Слован Братислава (68%) – Кайрат Алматы (32%)

Копенгаген (65%) – Мальме (35%) – 0:0

Бенфика (61%) – Ницца (39%)

Фейеноорд (60%) – Фенербахче (40%)

Црвена Звезда (58%) – Лех Познань (42%)

Ференцварош (51%) – Лудогорец (49%)

Ранее сообщалось о том, что Милевский не нашел слов после фиаско «Динамо» в Лиге чемпионов.