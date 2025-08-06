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Лига чемпионов
06 августа 2025, 10:16 |
756
1

Обнародованы шансы Динамо на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

После поражения от «Пафоса» перспективы киевской команды довольно сомнительны

06 августа 2025, 10:16 |
756
1
Обнародованы шансы Динамо на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Статистический портал Football Meest Data обнародовал шансы команд на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Среди принимающих участие в третьем раунде квалификации главного еврокубка нашлось место и киевскому «Динамо». В первом матче столичный гранд уступил «Пафосу» со счетом 1:0. Теперь шансы чемпиона Украины на выход в следующий этап оцениваются в 24 процента.

Шансы команд на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

  • Рейнджерс (95%) – Виктория Пльзень (5%) – 3:0
  • Карабах (93%) – Шкендия (7%) – 1:0
  • Пафос (76%) – Динамо Киев (24%) – 1:0
  • Брюгге (73%) – Зальцбург (27%)
  • Слован Братислава (68%) – Кайрат Алматы (32%)
  • Копенгаген (65%) – Мальме (35%) – 0:0
  • Бенфика (61%) – Ницца (39%)
  • Фейеноорд (60%) – Фенербахче (40%)
  • Црвена Звезда (58%) – Лех Познань (42%)
  • Ференцварош (51%) – Лудогорец (49%)

Ранее сообщалось о том, что Милевский не нашел слов после фиаско «Динамо» в Лиге чемпионов.

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Динамо Киев Пафос Динамо - Пафос Пафос - Динамо Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Карабах Агдам Брюгге Слован Братислава Бенфика Фейеноорд Црвена Звезда Ференцварош Виктория Пльзень Шкендия РБ Зальцбург Кайрат Алматы Мальме Ницца Фенербахче Лех Познань Лудогорец
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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vazazh
Козли вонючі, та врвки позорні. Вам потрібно грати в третій лізі кіпрського фуболу, на жаль її не існує. Натомість в нас купа ліг, замість однієї нормальної, а всіх інших - в ЗСУ.
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