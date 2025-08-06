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  4. Милевский не нашел слов после фиаско Динамо в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 августа 2025, 09:36 | Обновлено 06 августа 2025, 09:37
2740
0

Милевский не нашел слов после фиаско Динамо в Лиге чемпионов

Артем обещает высказаться чуть позже

06 августа 2025, 09:36 | Обновлено 06 августа 2025, 09:37
2740
0
Милевский не нашел слов после фиаско Динамо в Лиге чемпионов
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский лаконично отреагировал на фиаско подопечных Александра Шовковского в первом матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

«О Киеве завтра», – лаконично написал Артем после завершения матча.

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов

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Артем Милевский Пафос Динамо - Пафос Лига чемпионов Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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