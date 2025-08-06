Милевский не нашел слов после фиаско Динамо в Лиге чемпионов
Артем обещает высказаться чуть позже
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский лаконично отреагировал на фиаско подопечных Александра Шовковского в первом матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).
«О Киеве завтра», – лаконично написал Артем после завершения матча.
Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов
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