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  4. Серьезная сумма. Ахметов рассказал о бюджете и финансировании Днепра 1918
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 21:44 | Обновлено 05 августа 2025, 21:52
2227
1

Серьезная сумма. Ахметов рассказал о бюджете и финансировании Днепра 1918

Стартовый бюджет клуба составит 3,5 миллиона евро

05 августа 2025, 21:44 | Обновлено 05 августа 2025, 21:52
2227
1
Серьезная сумма. Ахметов рассказал о бюджете и финансировании Днепра 1918
Днепр-Арена

Инвестор Антон Ахметов, являющийся конечным бенефициаром и фактическим владельцем «Днепр 1918», в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, какой бюджет будет у клуба и откуда он будет финансироваться:

– Что касается бюджета – он уже сформирован?

– Да, стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов. Это доходы из IT-сферы, других активов.

У нас есть модель, которой я уже делился с вами. Мы будем двигаться в соответствии с ней: каждый днепрянин, по желанию, сможет стать совладельцем клуба. Идея в том, чтобы весь город инвестировал в развитие собственного клуба. Потому что любой клуб должен принадлежать общине.

– А как тогда планируете финансирование?

– Финансирование в настоящее время идет исключительно из моих личных сбережений.

В дальнейшем мы планируем перейти в формат акционерного общества и 49% акций клуба выпустить на рынок. Таким образом, предоставив возможность днепрянам стать миноритарными совладельцами клуба. И то, пропорционально. Никто не сможет приобрести на меньшую или большую сумму, чем будет представлена возможность в аффилированных на продажу акций и ценных бумаг банков. И так с каждой дополнительной эмиссией.

Нами проработан механизм непосредственного участия каждого из акционеров клуба через цифровую платформу для голосования.

– Что это за механизм?

– Думаю, вы знаете, как работает голосование или опрос в приложении «Дія». Мы позаимствовали эту модель для того, чтобы каждый наш партнер имел возможность участвовать в решении важных вопросов в клубе. Потому что новый формат клуба – это клуб, который принадлежит общине города, а не только является инструментом в руках частных владельцев или одного владельца.

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Даниил Кирияка Sport.ua
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Lulinnha
Ну хоть что-то в городе будет для футбола. А дальше видно будет. 
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