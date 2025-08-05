«Стало поворотным моментом». Мбоко – про выход в полуфинал Монреаля

Американская теннисистка Виктория Мбоко дала несколько комментариев после победы в четвертьфинале теннисного турнира в Монреале над Джессикой Бузас Мунейро:

«Прежде всего, я сейчас очень счастлива. Достижение такого результата в турнире такого уровня действительно очень важно для меня, и я не могла бы быть счастливее, пережив эту поездку в Монреаль. В целом, мне нечего сказать, но я могу заверить вас, что я безмерно счастлива».

«По мере продвижения второго сета ситуация начала меняться. Я начала немного медленно, гораздо сложнее, чем во втором сете. Мне нужно было время, чтобы удержаться в длинных розыгрышах. Джессика — очень сильная теннисистка, она всегда бьет сильно и очень стабильно, поэтому я почувствовала, что мне нужно повысить уровень своей игры. Мне нужно было повысить мобильность и, особенно, концентрацию. В целом, это было моим главным заданием на протяжении всего второго сета; я также хотела применить эту интенсивность. Я считаю, что это стало поворотным моментом в матче».

«Я не очень много смотрела игры Джини, но, знаете, я считаю, что она была первой канадской теннисисткой, которая достигла многих важных результатов для тенниса нашей страны. Думаю, она стала вдохновением для многих молодых девушек, таких как я, хотя наш стиль игры, возможно, сильно отличается. Это все, что я могу сказать».

«Конечно, матч против Коко был очень особенным опытом; я была очень счастлива, что выиграла в тот день. Не знаю, в конце концов, я все еще была в турнире, поэтому не могла особо праздновать. Я все еще была поглощена мыслью о том, чтобы остаться в турнире, как я обычно делаю. Если ты участвуешь в турнире, то это потому, что хочешь выиграть, поэтому я всегда стараюсь настраиваться именно так, вот и все».

«Сейчас я не чувствую себя свежей, но и слишком уставшей тоже нет. Думаю, день отдыха между матчами очень помогает; этот промежуточный день помогает нам перегруппироваться и зарядиться энергией. Это также правда, что каждый день я делала все необходимое, чтобы хорошо восстановить силы. Большинство моих матчей проходили вечером, поэтому после них у меня было много времени днем, чтобы вздремнуть или заняться чем-нибудь еще, чтобы быть готовой к вечеру. Да, сейчас я чувствую себя довольно хорошо».

«Я играла с ней в Вашингтоне менее двух недель назад, поэтому не ожидаю легкого матча. Я играла с ней, знаю, чего ожидать. Возможно, мне просто нужно немного повысить свою игру и держаться на корте. Она игрок с очень хорошими ударами с задней линии, а также с отличным подачей. В тот день я должна буду сделать все возможное, чтобы остаться в борьбе».

«Мои празднования происходят естественно, я не задумываю ничего конкретного, когда выигрываю матч, просто делаю то, что чувствую. Сегодня я подняла кулак, но я испытываю такое же волнение, как и вчера, когда обыграла Коко, или в предыдущем раунде, когда выиграла у Бузковой.

В каждом раунде я испытывала одинаковое волнение, когда выигрывала; каждый день я выхожу на корт с желанием сыграть еще один раунд, всегда стремясь к вершине, к победе в чемпионате».

«Не знаю, есть ли какой-то секрет; полагаю, что в таких стрессовых ситуациях главное — сохранять спокойствие, чтобы добиться желаемого, проявить себя в напряженные моменты. Человеческая реакция — всегда напрягаться и действовать, но я думаю, что если я буду выглядеть спокойной и расслабленной, то и в голове у меня будет то же самое. Если я не задумываюсь и сохраняю ясность ума, то мне удается проявить на корте то, что я хочу. Это помогает мне в более сложных ситуациях».

«Что касается двухнедельных турниров, честно говоря... для меня все это слишком ново, поэтому я еще не успел об этом подумать и сформировать свое мнение. То есть, сейчас я понимаю, как приятно иметь день отдыха между матчами, но, знаете, на следующей неделе тоже будет очень сложный турнир. Сейчас я сосредоточен только на том, что будет на этой неделе; я даже не успел об этом подумать. Кроме того, я уже записался на турнир в Цинциннати, но не уверен, что поеду. Сначала хочу посмотреть, как далеко я дойду здесь, так что пока не знаю».

Ранее сообщалось о том, что определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале.