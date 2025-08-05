ОСАКА: Я в четвертьфинале – это шаг к полуфиналу, потом, возможно, к финалу

В ночь на 5 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоится четвертьфинальный матч между Элиной Свитолиной и Наоми Осакой.

Осака в Монреале уже прошла Ариану Арсено, Людмилу Самсонову, Алену Остапенко и Анастасию Севастову.

Наоми проводит свой лучший тысячник за последние 19 месяцев. В последний раз она играла в четвертьфинале соревнований WTA 1000 в феврале 2024 года в Дохе.

Перед стартом в Монреале Наоми прекратила сотрудничество с Патриком Муратоглу и начала тестовую совместную работу с Томашом Викторовски. После завершения встречи с Севастовой, которую она выиграла со счетом 6:1, 6:0, Наоми провела пресс-конференцию, в частности отметив начало сотрудничества с Викторовски:

– Вы уже в четвертьфинале. Насколько вы гордитесь своим выступлением на этой неделе?

– Да, я действительно очень довольна. Матч с Севастовой прошел быстрее, чем я ожидала, но я очень довольна тем, как сработал наш план на игру, и с нетерпением жду следующего поединка.

– Что делает вас такой сложной соперницей на этой неделе?

– Не знаю точно. Если честно, у меня был очень тяжелый матч на Уимблдоне, и это заставило меня немного пересмотреть свое мышление. Затем я поехала в Вашингтон и провела там хорошие матчи. Сейчас я просто стараюсь одержать как можно больше побед на харде. Чувствую уверенность в своей базовой игре (подготовке), так что все хорошо.

– Турнир еще не завершился, но пока это ваш лучший результат на турнирах категории 500 и выше в этом сезоне. Вы позволяете себе радоваться этому или откладываете эмоции до конца турнира?

– Если честно, я позволяю себе радоваться. И это, возможно, иронично, но мне кажется, что я не хочу этого [победы, титулы] настолько сильно. Это сложно объяснить. Я просто позволяю себе увидеть результат от всех тренировок и всей этой работы. Я буду довольна тем, куда приведет меня моя игра, независимо от результата.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Викторовски и Наоми Осака

– Как вы чувствуете себя в целом? У вас были уверенные победы на этой неделе. Что, по вашему мнению, сейчас работает лучше всего?

– Если честно, я очень уверена в своей физической форме. Мне комфортно возвращать мячи, и мне очень нравится работать с Томашем Викторовски. Мне нравится его стиль тренировки: он очень прямолинейный и говорит по существу. Для такой, как я, у которой мысли часто разбегаются, это очень полезно.

– Если смотреть шире, на этом этапе вашей карьеры, когда вы боретесь за то, чтобы вернуться в топ, как вы сейчас измеряете успех? Это победы, титулы, рейтинг?

– Это интересно. Я разговаривала с папой, и он сказал: быть здоровой и счастливой – это уже форма успеха. И я с этим согласна. Но я хочу большего. Конечно, я хочу выигрывать турниры Grand Slam, я хочу снова быть в топ-10. Но думаю, к этому надо идти постепенно, достигать маленьких целей, которые потом превратятся в большие. То, что я сейчас в четвертьфинале, – это шаг к полуфиналу, а потом, возможно, к финалу. Поэтому я стараюсь смотреть на это именно так.

Осака не играла в Туре с сентября 2022 год по январь 2024 из-за беременности. После этого она вернулась на корт в Брисбене. После возвращения Наоми выиграла трофей, но на соревнованиях WTA 125 в Сен-Мало (начало мая 2025 года).

Свитолина играла против Осаки семь раз. Счет 4:3 в пользу Наоми. В последний раз японка и украинка играли между собой в 1/32 финала Майами-2024 – Осака победила 6:2, 7:6.