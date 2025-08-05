В ночь на 6 августа на теннисном турнире в Монреале свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Наоми Осака (WTA 49).

Матч начнется в 02:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

На этом турнире Свитолина еще раз доказывает, что является теннисисткой топ-уровня, она показывает хорошую игру и может даже бороться за титул. Первая ракетка Украины начала свой путь в Монреале со второго круга, где обыграла Камиллу Рахимову – 7:5, 6:2, а потом еще одну «нейтралку» Анну Калинскую – 6:1, 6:1. В последнем матче спортсменка уверенно разобралась с мощной американкой Амандой Анисимовой – 6:4, 6:1.

Элина одержала 14 побед в 20 играх на харде в этом сезоне. Если пофантазировать, победа в этом турнире позволит подняться в топ-10, а если выиграть предстоящий матч, то украинка улучшит свое положение на две позиции.

Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира постепенно прогрессирует, пытаясь вернуть былые результаты и кондиции, до рождения ребенка. Желаемой стабильности пока нет, хотя местами Осака действительно хороша. В этом сезоне японка могла сходу выиграть турнир в Окленде, дошла до финала, взяла первый сет у Таусон, но снялась из-за травмы.

В Монреале Осака начала с победы над малоизвестной Арианой Арсено – 6:4, 6:2. Самое большое испытание было в матче против «нейтралки» Людмилы Самсоновой, уступая 4:6, 4:5 и 0:40 на чужой подаче, сумела отыграть три матчбола, выиграла второй сет на тай-брейке, а потом взяла и третью партию – 6:3. Далее Наоми не оставила шансов двух теннисисткам из Латвии Елене Остапенко – 6:2, 6:4 и Анастасии Севастовой – 6:1, 6:0.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой семь раз, пока Осака ведет со счетом 4:3. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году, тогда японка одержала победу в двух сетах – 6:2, 7:6.

Прогноз

Встречаются теннисистки высокого уровня, такой матч точно стоит посмотреть. Сложно выделить фаворита в этой интересной паре, букмекеры отдают небольшой перевес украинке, с чем я согласен.

Осака в хорошей форме, но еще не показывает свой максимум, а вот Свитолина сейчас выглядит мощно. С букмекерами я согласен, поэтому ставлю на чистую победу украинской спортсменки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.67.