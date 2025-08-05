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  4. ФОТО. Шахтер отправился из Львова в Грецию на матч Лиги Европы
Лига Европы
05 августа 2025, 15:34 |
380
0

ФОТО. Шахтер отправился из Львова в Грецию на матч Лиги Европы

7 августа «горняки» сыграют против «Панатинаикоса»

05 августа 2025, 15:34 |
380
0
ФОТО. Шахтер отправился из Львова в Грецию на матч Лиги Европы
ФК Шахтер

7 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» будет играть на выезде против «Панатинаикоса».

Матч состоится на Олимпийском стадионе в столице Греции – Афинах. Начнется игра в 21:00 по киевскому времени.

Донецкий «Шахтер» отправляется из Львова автобусом в Польшу. Там команда самолетом достанется до места назначения.

«Шахтер» и «Панатинаикос» между собой еще не встречались. Однако у греческой команды были матчи против «Динамо», «Металлурга» из Запорожья и «Днепра-1».

В 1998 году греческая команда встретилась с киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Это противостояние завершилось скандалом, ведь украинский клуб обвинили в подкупе арбитра и дисквалифицировали из соревнований.

«Металлург» из Запорожья и «Днепр-1» в противостоянии с греческим клубом также проигрывали.

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Лига Европы Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер фото
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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