ФОТО. Шахтер отправился из Львова в Грецию на матч Лиги Европы

7 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» будет играть на выезде против «Панатинаикоса».

Матч состоится на Олимпийском стадионе в столице Греции – Афинах. Начнется игра в 21:00 по киевскому времени.

Донецкий «Шахтер» отправляется из Львова автобусом в Польшу. Там команда самолетом достанется до места назначения.

«Шахтер» и «Панатинаикос» между собой еще не встречались. Однако у греческой команды были матчи против «Динамо», «Металлурга» из Запорожья и «Днепра-1».

В 1998 году греческая команда встретилась с киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Это противостояние завершилось скандалом, ведь украинский клуб обвинили в подкупе арбитра и дисквалифицировали из соревнований.

«Металлург» из Запорожья и «Днепр-1» в противостоянии с греческим клубом также проигрывали.