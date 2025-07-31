Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Команды между собой еще не встречались в еврокубках. Однако «Панатинаикос» имеет достаточно большую и, к сожалению, памятную историю матчей против других украинских команд.

Клуб из Афин встречался в еврокубках против киевского «Динамо», запорожского «Металлурга» и «Днепр-1».

В 1995 году «Панатинаикос» проиграл матч Лиги чемпионов киевскому «Динамо» в Киеве со счетом 0:1. Однако результат матча был аннулирован в связи с попыткой подкупа арбитра украинской стороной.

Результаты других матчей Панатинаикоса против украинских команд

1998: ЛЧ, Панатинаикос – Динамо 2:1

1998: ЛЧ, Динамо – Панатинаикос 2:1

2006: КУ, Панатинаикос – Металлург З. 1:1

2006: КУ, Металлург З. – Панатинаикос 0:1

2023: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос 1:3

2023: ЛЧ, Панатинаикос – Днепр-1 2:2

Общая статистика матчей «Панатинаикоса» против команд из Украины: 6 матчей, 1 победа украинского клуба, 2 ничьи, 3 победы «Панатинаикоса», разница забитых и пропущенных мячей 10-7 в пользу греческой команды.