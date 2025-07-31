Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Впервые команда из Афин сыграет против «горняков» в еврокубках
В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Команды между собой еще не встречались в еврокубках. Однако «Панатинаикос» имеет достаточно большую и, к сожалению, памятную историю матчей против других украинских команд.
Клуб из Афин встречался в еврокубках против киевского «Динамо», запорожского «Металлурга» и «Днепр-1».
В 1995 году «Панатинаикос» проиграл матч Лиги чемпионов киевскому «Динамо» в Киеве со счетом 0:1. Однако результат матча был аннулирован в связи с попыткой подкупа арбитра украинской стороной.
Результаты других матчей Панатинаикоса против украинских команд
- 1998: ЛЧ, Панатинаикос – Динамо 2:1
- 1998: ЛЧ, Динамо – Панатинаикос 2:1
- 2006: КУ, Панатинаикос – Металлург З. 1:1
- 2006: КУ, Металлург З. – Панатинаикос 0:1
- 2023: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос 1:3
- 2023: ЛЧ, Панатинаикос – Днепр-1 2:2
Общая статистика матчей «Панатинаикоса» против команд из Украины: 6 матчей, 1 победа украинского клуба, 2 ничьи, 3 победы «Панатинаикоса», разница забитых и пропущенных мячей 10-7 в пользу греческой команды.
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