Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Полесье – Пакш
УЕФА назначил главным арбитром шведа Юакима Эстлинга
Житомирское «Полесье» узнало имена арбитров на первый матч с венгерским клубом «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Главным арбитром будет швед Юаким Эстлинг, на линиях ему будут помогать Макс-Робин Вильде и Симмон Кристенссон. Роль четвертого арбитра исполнит Ади Аганович.
Матч также будет обслуживаться системой VAR, за которую будут отвечать Мануэль Шюттенгрубер и его ассистент Александр Харкам.
Первая игра между клубами пройдет на арене «Татран» в словацком Прешове. Старт поединка запланирован на 7 августа в 21:00.
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