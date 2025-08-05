Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Полесье – Пакш
Лига Европы
05 августа 2025, 11:55 |
399
0

Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Полесье – Пакш

УЕФА назначил главным арбитром шведа Юакима Эстлинга

05 августа 2025, 11:55 |
399
0
Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Полесье – Пакш
Getty Images/Global Images Ukraine. Юаким Эстлинг

Житомирское «Полесье» узнало имена арбитров на первый матч с венгерским клубом «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром будет швед Юаким Эстлинг, на линиях ему будут помогать Макс-Робин Вильде и Симмон Кристенссон. Роль четвертого арбитра исполнит Ади Аганович.

Матч также будет обслуживаться системой VAR, за которую будут отвечать Мануэль Шюттенгрубер и его ассистент Александр Харкам.

Первая игра между клубами пройдет на арене «Татран» в словацком Прешове. Старт поединка запланирован на 7 августа в 21:00.

По теме:
Знакомое лицо. Шахтер узнал имя арбитра на матч с Панатинаикосом
История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата
Полесье Житомир Лига конференций Пакш судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Футбол | 05 августа 2025, 10:00 17
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ

Пафосная победа не обязательна, нас удовлетворит и обычная

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Футбол | 05 августа 2025, 08:45 6
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Итальянский тренер высказался об Артеме

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04.08.2025, 13:12
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Футбол | 04.08.2025, 15:20
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Один из лучших игроков мира уйдет в чемпионат Саудовской Аравии в 2026 году
Футбол | 05.08.2025, 12:31
Один из лучших игроков мира уйдет в чемпионат Саудовской Аравии в 2026 году
Один из лучших игроков мира уйдет в чемпионат Саудовской Аравии в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 2
Бокс
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем