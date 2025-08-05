Стало известно, кто будет судить матч Лиги конференций Полесье – Пакш

Житомирское «Полесье» узнало имена арбитров на первый матч с венгерским клубом «Пакш» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром будет швед Юаким Эстлинг, на линиях ему будут помогать Макс-Робин Вильде и Симмон Кристенссон. Роль четвертого арбитра исполнит Ади Аганович.

Матч также будет обслуживаться системой VAR, за которую будут отвечать Мануэль Шюттенгрубер и его ассистент Александр Харкам.

Первая игра между клубами пройдет на арене «Татран» в словацком Прешове. Старт поединка запланирован на 7 августа в 21:00.