Знакомое лицо. Шахтер узнал имя арбитра на матч с Панатинаикосом

УЕФА обнародовал список арбитров, которые будут работать на первом матче донецкого «Шахтера» против греческого «Панатинаикоса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Главным судьей поединка назначен 40-летний бельгийский специалист Эрик Ламбрехтс. В новом сезоне рефери уже отработал на двух матчах национальной лиги Бельгии.

Помогать Ламбрехтсу во время матча будут бельгийские судьи – Йо де Вейрдт и Кевин Монтени, четвертым арбитром станет Натан Вербоомен.

Голландец Клей Руперти будет работать видео-ассистентом арбитра на системе VAR, его помощником назначен Берт Пут из Бельгии.

Примечательно, что Эрик известен украинским фанатам благодаря своей работе на матче 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем» в сезоне 2023/24, который завершился вничью (2:2).

Первый матч между клубами пройдет 7 августа на арене «Olympic Stadium of Athens» в Афинах. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени.