Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Знакомое лицо. Шахтер узнал имя арбитра на матч с Панатинаикосом
Лига Европы
05 августа 2025, 10:40 | Обновлено 05 августа 2025, 11:47
843
0

Знакомое лицо. Шахтер узнал имя арбитра на матч с Панатинаикосом

На поединке будет работать бельгийская бригада во главе с Эриком Ламбрехтсом

05 августа 2025, 10:40 | Обновлено 05 августа 2025, 11:47
843
0
Знакомое лицо. Шахтер узнал имя арбитра на матч с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Ламбрехтс

УЕФА обнародовал список арбитров, которые будут работать на первом матче донецкого «Шахтера» против греческого «Панатинаикоса» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Главным судьей поединка назначен 40-летний бельгийский специалист Эрик Ламбрехтс. В новом сезоне рефери уже отработал на двух матчах национальной лиги Бельгии.

Помогать Ламбрехтсу во время матча будут бельгийские судьи – Йо де Вейрдт и Кевин Монтени, четвертым арбитром станет Натан Вербоомен.

Голландец Клей Руперти будет работать видео-ассистентом арбитра на системе VAR, его помощником назначен Берт Пут из Бельгии.

Примечательно, что Эрик известен украинским фанатам благодаря своей работе на матче 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем» в сезоне 2023/24, который завершился вничью (2:2).

Первый матч между клубами пройдет 7 августа на арене «Olympic Stadium of Athens» в Афинах. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом
Усиление в атаку. Рома нацелилась на 20-летнего футболиста Шахтера
История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 04 августа 2025, 23:12 4
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ

Вратарь хочет перейти в «Галатасарай»

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Футбол | 05 августа 2025, 08:45 6
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Итальянский тренер высказался об Артеме

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04.08.2025, 13:12
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет
Футбол | 05.08.2025, 11:26
Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет
Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05.08.2025, 09:37
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 2
Теннис
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 9
Футбол
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем