Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

По информации источника, в этом противостоянии донецкой команде не поможет один из ключевых игроков – бразильский вингер Кевин. У 22-летнего футболиста было диагностировано мышечное повреждение, из-за которого он не попал в заявку на матч первого тура Украинской Премьер-лиги против «Эпицентра» (1:0).

На данный момент неизвестно, сколько пропустил вингер, однако он точно не сможет выйти на поле в первом поединке Q3 Лиги Европы против «Панатинаикоса».

В нынешнем сезоне Кевин провел три матча (все – в еврокубках), в которых забил четыре гола.