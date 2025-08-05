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Лига Европы
05 августа 2025, 10:13 |
1869
1

Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом

У Кевина было диагностировано мышечное повреждение

05 августа 2025, 10:13 |
1869
1
Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

По информации источника, в этом противостоянии донецкой команде не поможет один из ключевых игроков – бразильский вингер Кевин. У 22-летнего футболиста было диагностировано мышечное повреждение, из-за которого он не попал в заявку на матч первого тура Украинской Премьер-лиги против «Эпицентра» (1:0).

На данный момент неизвестно, сколько пропустил вингер, однако он точно не сможет выйти на поле в первом поединке Q3 Лиги Европы против «Панатинаикоса».

В нынешнем сезоне Кевин провел три матча (все – в еврокубках), в которых забил четыре гола.

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Лига Европы Панатинаикос Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Игорь Цыганык травма
Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Alexander Киев
За інформацією джерела 😅 та пишіть вже - Циганика 😅
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