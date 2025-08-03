Назван лучший игрок матча Шахтера против Бешикташа
Лучшим назван бразилец Кевин, автор одного из голов
Бразилец Кевин, автор гола, назван лучшим игроком еврокубкового матча донецкого Шахтера в Кракове.
Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Игра между командами Шахтер и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.
Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас. В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2.
Таким образом, Шахтер вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции. Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.
ФОТО. Кевин – лучший игрок матча Шахтера против Бешикташа
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