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Лига Европы
03 августа 2025, 03:41 | Обновлено 03 августа 2025, 04:15
61
0

Назван лучший игрок матча Шахтера против Бешикташа

Лучшим назван бразилец Кевин, автор одного из голов

03 августа 2025, 03:41 | Обновлено 03 августа 2025, 04:15
61
0
Назван лучший игрок матча Шахтера против Бешикташа
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразилец Кевин, автор гола, назван лучшим игроком еврокубкового матча донецкого Шахтера в Кракове.

Вечером 31 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Игра между командами Шахтер и Бешикташ прошла на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

Горняки во второй раз одержали уверенную победу над турецким клубом (2:0). Голы забили Кевин и Кауан Элиас. В первом матче неделей ранее подопечные Арды Турана обыграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2.

Таким образом, Шахтер вышел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против Панатинаикоса из Греции. Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. В первой игре хозяином поля будет греческая команда, а ответный матч состоится в польском Кракове.

ФОТО. Кевин – лучший игрок матча Шахтера против Бешикташа

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) Шахтер - Бешикташ лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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