Арда ТУРАН: «Теперь Шахтер будет играть каждые три дня»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал интервью после ответного матча Q2 Лиги Европы УЕФА против «Бешикташа» (2:0):

– Мы стараемся прогрессировать. Для нас это важно, но самое главное – осознавать, что мы делаем. Мы проделали очень хорошую работу. «Бешикташ» – на уровне «Панатинаикоса». Это квалификация уровня Лиги чемпионов. Но наши ребята сыграли очень хорошо, в первом матче действовали так, как нужно было – в атаке. В этом матче мы больше сосредоточились на обороне. И хорошо сыграли в защите. Поэтому я очень счастлив.

Мы стараемся использовать всех игроков – всех 18–20 человек. Играем каждые три дня, так что я очень рад, что прошли дальше. Действительно, поздравляю всех. Будем продолжать работать и развиваться. Нам еще нужно прибавлять в игре с мячом. Как я уже говорил, нам нужна автоматизация, но на сегодняшний день я очень доволен. Это день, когда мы должны радоваться.

Хочу поблагодарить болельщиков. Они приехали сюда, поддержали нас. Это для нас очень важно. Мы везде ощущаем их поддержку. У нас есть такой девиз: одна команда – одно сердце. Поэтому быть сегодня с ними вместе и разделить эту радость победы – для нас самое важное.

Не важно, кто выйдет в стартовом составе – мы будем готовы. Делаем все, что в наших силах, чтобы быть готовыми. Наша цель – снова выиграть лигу. В воскресенье у нас финал. Сейчас садимся в автобус и будем готовиться к матчу в воскресенье. Каждый матч важен. Но мы идем шаг за шагом. Единственная мечта – выиграть следующую игру. Мы смотрим в календарь, но двигаемся шаг за шагом. Это главное.