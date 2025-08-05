Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Оболони: «Эмоции положительные. Хочу поблагодарить Бартуловича»
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 01:37 |
85
1

Коуч Оболони: «Эмоции положительные. Хочу поблагодарить Бартуловича»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

05 августа 2025, 01:37 |
85
1
Коуч Оболони: «Эмоции положительные. Хочу поблагодарить Бартуловича»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

Главный тренер столичной «Оболони» Александр Антоненко поделился эмоциями после матча первого тура УПЛ, где его команда сыграла в «сухую» ничью против киевской «Оболони» (0:0).

– Александр Сергеевич, поздравляю вас с дебютом в должности главного тренера в украинской Премьер-лиге. Какие эмоции у вас после игры?

– Спасибо за поздравление. Эмоции положительные. Мы получили результат. Я считаю, что эмоции должны быть у нас положительными.

– Сегодня у Оболони был серьезный соперник, хорошо усилившийся летом. Пришел новый тренер. И, несмотря на это, вашей команде удалось сдержать оппонента. Не пропустили мяч – это уже показатель хорошей подготовки. Расскажите, в чем секрет такой подготовки? О чем вы говорили со своими подопечными?

– Прежде всего, хочу поблагодарить экспертов, хочу поблагодарить Младена. Очень приятно. Мы готовились, мы смотрели, просматривали игры. И практически, как стало известно после жеребьевки, что будем играть с Металлистом 1925, мы целенаправленно готовились именно к этой игре. Они усилились – это их работа. Я считаю, что те игроки, которые у нас, выполнили то, что мы просили, то, что видели в играх Металлиста. Мы работали над этим и, кажется, у нас получилось.

– В стартовом составе Оболони вышли три новичка, еще несколько явились на замену. Как оцените их выступление сегодня?

– Хочу поздравить нашего 17-летнего форварда Артема Черного. Мне кажется, это один из самых молодых игроков Премьер-лиги. Он очень хорошо проявил себя на собрании. Что касается других игроков - Чех, Кулаковский, Шевченко, Семенов, который появился на замену, это игроки, которые согласились с нами сотрудничать. Спасибо им за дебют. Думаю, что они тоже могут быть удовлетворены.

– Первая игра в должности главного тренера. Какие ваши впечатления? В чем главная разница между ролью главного и помощника?

– Я работал с тренерами, которые были главными тренерами, и очень многое у них научился. Мы сейчас отрабатываем свою стратегию с тренерским штабом – Денисом Шапочниковым, Александром Ковпаком, Николаем Михайловым и тренером по физической подготовке Максимом Покотилюком. Мы работаем в унисон как единое целое. Для меня это очень много значит больше даже как для человека, а не как для тренера.

– Вы родом из Житомирщины, а матч проходил в Житомире. Насколько для вас это было особое событие?

– Я всегда приезжал сюда как домой, потому что вырос в Коростене Житомирской области. Очень много играл в Житомире на юношеском уровне, в ДЮСШ. Мне импонирует, что Житомир развивается. Этот город не может быть нефутбольным.

По теме:
КАЛИТВИНЦЕВ: «Итог игры против Оболони закономерен. Есть над чем работать»
Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 не смог обыграть Оболонь в УПЛ
ФОТО. Назван лучший игрок Шахтера в матче против Эпицентра
Александр Антоненко чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Теннис | 04 августа 2025, 04:55 24
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля

Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде

ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
Футбол | 04 августа 2025, 06:42 2
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»

Француз хотел поиграть за «Марсель»

Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Теннис | 04.08.2025, 03:10
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Футбол | 04.08.2025, 20:48
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 04.08.2025, 23:57
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Толку з тих емоцій, потрібно ще вміти грати в футбол. А то рівень- першості водокачки.
Ответить
0
Популярные новости
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 4
Бокс
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем