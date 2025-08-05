Коуч Оболони: «Эмоции положительные. Хочу поблагодарить Бартуловича»

Главный тренер столичной «Оболони» Александр Антоненко поделился эмоциями после матча первого тура УПЛ, где его команда сыграла в «сухую» ничью против киевской «Оболони» (0:0).

– Александр Сергеевич, поздравляю вас с дебютом в должности главного тренера в украинской Премьер-лиге. Какие эмоции у вас после игры?

– Спасибо за поздравление. Эмоции положительные. Мы получили результат. Я считаю, что эмоции должны быть у нас положительными.

– Сегодня у Оболони был серьезный соперник, хорошо усилившийся летом. Пришел новый тренер. И, несмотря на это, вашей команде удалось сдержать оппонента. Не пропустили мяч – это уже показатель хорошей подготовки. Расскажите, в чем секрет такой подготовки? О чем вы говорили со своими подопечными?

– Прежде всего, хочу поблагодарить экспертов, хочу поблагодарить Младена. Очень приятно. Мы готовились, мы смотрели, просматривали игры. И практически, как стало известно после жеребьевки, что будем играть с Металлистом 1925, мы целенаправленно готовились именно к этой игре. Они усилились – это их работа. Я считаю, что те игроки, которые у нас, выполнили то, что мы просили, то, что видели в играх Металлиста. Мы работали над этим и, кажется, у нас получилось.

– В стартовом составе Оболони вышли три новичка, еще несколько явились на замену. Как оцените их выступление сегодня?

– Хочу поздравить нашего 17-летнего форварда Артема Черного. Мне кажется, это один из самых молодых игроков Премьер-лиги. Он очень хорошо проявил себя на собрании. Что касается других игроков - Чех, Кулаковский, Шевченко, Семенов, который появился на замену, это игроки, которые согласились с нами сотрудничать. Спасибо им за дебют. Думаю, что они тоже могут быть удовлетворены.

– Первая игра в должности главного тренера. Какие ваши впечатления? В чем главная разница между ролью главного и помощника?

– Я работал с тренерами, которые были главными тренерами, и очень многое у них научился. Мы сейчас отрабатываем свою стратегию с тренерским штабом – Денисом Шапочниковым, Александром Ковпаком, Николаем Михайловым и тренером по физической подготовке Максимом Покотилюком. Мы работаем в унисон как единое целое. Для меня это очень много значит больше даже как для человека, а не как для тренера.

– Вы родом из Житомирщины, а матч проходил в Житомире. Насколько для вас это было особое событие?

– Я всегда приезжал сюда как домой, потому что вырос в Коростене Житомирской области. Очень много играл в Житомире на юношеском уровне, в ДЮСШ. Мне импонирует, что Житомир развивается. Этот город не может быть нефутбольным.