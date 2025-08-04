До US Open без харда: Джокович снова пропустит Мастерс в Цинциннати
Новак снялся с крупного хардового турнира АТР 1000 в США
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.
Точные причины отказа серба от участия на американском Мастерсе не сообщаются. Соревнования пройдут с 7 по 18 августа.
Новак не играл с Уимблдона-2025. Сербский теннисист также пропустил Мастерс в Торонто, Канада.
До US Open Джокович не сыграет на хардовом покрытии. Перед Открытым чемпионатом США (старт 24 числа) также пройдут соревнования АТР 250 в Уинстон-Сейлеме, но Ноле отсутствует в заявке и там.
Новак выигрывал трофей в Цинциннати 2018, 2020 и 2023 годах. В прошлом сезоне Джокович также пропустил Цинциннати.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижский клуб не торопился подписывать украинского защитника
Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы прошла в Ньоне