До US Open без харда: Джокович снова пропустит Мастерс в Цинциннати

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.

Точные причины отказа серба от участия на американском Мастерсе не сообщаются. Соревнования пройдут с 7 по 18 августа.

Новак не играл с Уимблдона-2025. Сербский теннисист также пропустил Мастерс в Торонто, Канада.

До US Open Джокович не сыграет на хардовом покрытии. Перед Открытым чемпионатом США (старт 24 числа) также пройдут соревнования АТР 250 в Уинстон-Сейлеме, но Ноле отсутствует в заявке и там.

Новак выигрывал трофей в Цинциннати 2018, 2020 и 2023 годах. В прошлом сезоне Джокович также пропустил Цинциннати.