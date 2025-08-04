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  4. До US Open без харда: Джокович снова пропустит Мастерс в Цинциннати
ATP
04 августа 2025, 22:34 |
118
0

До US Open без харда: Джокович снова пропустит Мастерс в Цинциннати

Новак снялся с крупного хардового турнира АТР 1000 в США

04 августа 2025, 22:34 |
118
0
До US Open без харда: Джокович снова пропустит Мастерс в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, США.

Точные причины отказа серба от участия на американском Мастерсе не сообщаются. Соревнования пройдут с 7 по 18 августа.

Новак не играл с Уимблдона-2025. Сербский теннисист также пропустил Мастерс в Торонто, Канада.

До US Open Джокович не сыграет на хардовом покрытии. Перед Открытым чемпионатом США (старт 24 числа) также пройдут соревнования АТР 250 в Уинстон-Сейлеме, но Ноле отсутствует в заявке и там.

Новак выигрывал трофей в Цинциннати 2018, 2020 и 2023 годах. В прошлом сезоне Джокович также пропустил Цинциннати.

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Новак Джокович ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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