Джокович не будет защищать титул в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с хардового Мастерса в Цинциннати, который пройдет с 12 по 19 августа.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Джокович – действующий чемпион Cincinnati Open. Из-за пропуска турнира он потеряет 1000 очков и опустится на третью строчку мирового рейтинга, пропустив вперед Карлоса Алькараса.

Следующим турниром в расписании Новака значится Открытый чемпионат США, который стартует 26 августа.