ATP09 августа 2024, 12:46 | Обновлено 09 августа 2024, 13:13
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Джокович не будет защищать титул в Цинциннати
Новак решил взять перерыв после победы на Олимпийских играх
09 августа 2024, 12:46 | Обновлено 09 августа 2024, 13:13
211
0
Сербский теннисист Новак Джокович снялся с хардового Мастерса в Цинциннати, который пройдет с 12 по 19 августа.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Джокович – действующий чемпион Cincinnati Open. Из-за пропуска турнира он потеряет 1000 очков и опустится на третью строчку мирового рейтинга, пропустив вперед Карлоса Алькараса.
Следующим турниром в расписании Новака значится Открытый чемпионат США, который стартует 26 августа.
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