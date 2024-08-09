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ATP
09 августа 2024, 12:46 | Обновлено 09 августа 2024, 13:13
211
0

Джокович не будет защищать титул в Цинциннати

Новак решил взять перерыв после победы на Олимпийских играх

09 августа 2024, 12:46 | Обновлено 09 августа 2024, 13:13
211
0
Джокович не будет защищать титул в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с хардового Мастерса в Цинциннати, который пройдет с 12 по 19 августа.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Джокович – действующий чемпион Cincinnati Open. Из-за пропуска турнира он потеряет 1000 очков и опустится на третью строчку мирового рейтинга, пропустив вперед Карлоса Алькараса.

Следующим турниром в расписании Новака значится Открытый чемпионат США, который стартует 26 августа.

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Новак Джокович ATP Цинциннати
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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