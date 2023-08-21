Джокович отомстил Алькарасу за Уимблдон, титул Гауфф, травма Свитолиной

Завершилась предпоследняя неделя перед стартом Открытого чемпионата США 2023. Лучшие теннисисты планеты сыграли на кортах Цинциннати. Участвовали на турнире Western & Southern Open и украинки, однако успешными выступления наших спортсменок назвать нельзя. Скорее, украинские спортсменки повторили «успех» в Монреале...

WTA 1000 Цинциннати

В Цинциннати сыграли 3 украинки: Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Леся стартовала в квалификации против Тейлор Таунсенд. Украинка уступила американке в трех сетах, хоть и считалась фавориткой перед началом встречи. Ранее Цуренко снялась с турнира в Монреале из-за травмы локтя. Надеемся, что к US Open 34-летняя украинка подойдет в хорошей физической форме.

Марта Костюк снова перегорела. Разгромно уступить Жасмин Паолини (2:6, 1:6), у которой нет преимущества на подачах, нужно уметь. После соревнований в Вашингтоне, где Марта дошла до четвертьфинала, обыграв на своем пути Андресску и Гарсию, казалось, что она вот-вот приблизится к топам и будет опасной соперницей для всех, но увы... Вначале поражение Циньвэнь Чжен в Монреале, которое хоть как-то можно оправдать, но фиаско с Паолини заставляет все больше сомневаться в том, что Костюк когда-то выйдет на высокий уровень и будет претендовать на большие титулы. Хотя потенциал, безусловно, огромный, да и характера не занимать. Ей всего 20, впереди US Open, да и сезон не закончен. Будем продолжать верить в Марту, что остается делать...

Ангелина Калинина потихоньку возвращается. Финал в Риме, видимо, оказался случайностью, но не совсем. В Италии был грунт, а тут Ангелина проваливается из турнира в турнир на харде, но она явно не грунтовой специалист. В Цинциннати Калинина в первом раунде обыграла непростую Чжу Линь, а затем имела все шансы выиграть у Онс Жабер, но проиграла ей на тай-брейке третьего сета, в котором вела 3:0 с двумя брейками. Снова не хватило самую малость. Возможно, после Цинциннати Ангелине стоило отдохнуть перед USO, но она заявилась в Кливленд, где посеяна под 5-м номером. Будем ждать результат, на таких турнирах Калинина может выдать хорошую игру.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В Цинциннати должна была выступить и наша первая ракетка Элина Свитолина. В первом раунде именитая украинка могла сыграть против вернувшийся на корт Каролин Возняцки, но битву двух легендарных спортсменок фанаты тенниса не увидели. Эли перед стартом матча заявила, что после Уимблдона чувствует боль в ногах. Вскоре Свитолина опубликовала фото с ортезом на правой ноге. Ортез – внешнее медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы: разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций повреждённого сустава или конечности.

Что конкретно тревожит Элину – неизвестно, но украинка пообещала «отдохнуть и восстановиться к Открытому чемпионату США». Поскольку Свитолина снова вернула украинским болельщикам любовь к теннису, нужно надеяться, что Эли подойдет к американскому мейджору в хорошей физической форме, впрочем как и Цуренко. Верим!



Instagram. Элина Свитолина

Титул в Цинциннати завоевала Кори Гауфф. В финале американка обыграла Каролину Мухову, а в полуфинале – Игу Свентек. Наконец-то Коко выиграла действительно крупный трофей. Ей с 15 лет пророчат великое будущее, называют второй Сереной Уильямс...

Может успех в Цинциннати принесет ей больше уверенности, и мы действительно увидим в ближайшее время новую претендентку на звание первой ракетки мира.



Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова и Кори Гауфф

АТР 1000 Цинциннати

Видимо, в мужском теннисе появляется новое классико. Первые сеяные турнира Карлос Алькарас и Новак Джокович встретились в финале Мастерса и снова выдали невероятный теннис и в плане уровня, и в плане эмоций. Карлос взял первый сет, побеждал 4:2 во втором, но Ноле восстал из полумертвых и забрал финал в трех партиях за 3 часа и 50 минут.

Чарли и Ноле провели между собой 4-й поединок. Счет 2:2. Ранее испанец в пяти сетах обыграл Новака в финале Уимблдона. В Цинциннати снова теннисисты встретились в финале. Стоит ли ждать повторение этой приятной тенденции (если не учитывать ватного отца Новака) и на US Open? Остановить их может по сетке много кто, но если и Карлос, и Новак в прайме – это почти невозможно.

Главная проблема Карлоса – слабая реализация брейк-поинтов. В Цинциннати до финала испанец провел 4 матча и во всех отдал по одному сету. Известный паблик TSH Tennis паблик не смог пройти мимо такого и опубликовал вот такую вот картинку:

Алькарас сам создает себе сложности, а затем на характере вывозит поединки. Томпсон, Пол, Перселл, Хуркач... Ни одного теннисиста из топ-10, а плюс-минус топом формально можно назвать только Хуберта, даже несмотря на то, что Томми находится выше поляка в рейтинге, но Карлитос провел с ними в общей сложности 634 минуты на корте! 10.5 часов за 4 дня! У Новака, в тоже время, ни одного отданного сета, закрыты Фокина, Монфис, Фритц и Зверев, а по времени всего 302 минуты. По факту, Джокович компенсировал разницу в возрасте с Карлосом разницей в игровом времени. Но, даже несмотря на это, Алькарас был близок к победе.

Возвращаясь к брей-пойинтам. За 5 матчей на турнире Карлос не реализовал 45 б-п! Это 45 подач соперников. Только представьте, насколько быстрее заканчивались бы игры испанца... А что у Новака? 19 нереализованных брейк-поинтов, причем 13 из них спас Карлос в финале.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

С приемом Карлитосу нужно еще работать. Но даже так он прямо сейчас – лучший теннисист планеты наравне с Джоковичем. Улучшить этот компонент игры – и испанец станет практически непобедимым. Практически, ибо не стоит забывать про травмы, которыми Алькарас к 20 годам уже настрадался.

Если Алькараса стоит разбирать и тыкать в его недоработанные качества, то за 36-летнего Новака можно было бы просто радоваться, если бы (снова возвращаемся к выше сказанному) не его ватный отец. Уже легенда тенниса совершает феноменальные камбеки, берет 95-й трофей в карьере и 39-й Мастерс.

Соболева и Олейникова, которые обновили личные рекорды

Пускай Анастасия и Александра не блистают, но писать про девушек с исключительно проукраинской позицией всегда приятно, тем более когда есть повод.

Соболева выступила на грунтовом 25-тысячнике в Лейпциге, где дошла до полуфинала. Там украинка встретилась с чешским 17-летним проспектом Николой Бартунковой. Чешская школа тенниса – сильнейшая в мире, поэтому расстраиваться после поражение ее представителям не стоит. Анастасия показала неплохую игру на турнире, после которого поднялась на 370-ю позицию рейтинга WTA, обновив личный рекорд.

Александра сыграла на грунтовом 40-тысячнике во Вроцлаве. Там украинка могла претендовать на что-то большее, чем четвертьфинал, ведь считалась фавориткой против 4-й сеяной Герганы Топаловой. Но Олейникова уступила болгарке в трех сетах. Тем не менее, неплохое выступление в Польше позволило Александре вслед за Анастасией обновить личный рекорд и впервые подняться на 464-ю строчку в рейтинге.

Кринж от Приходько, для которого стыдно выделять абзац

Стыдно, но нужно, ибо не все знает про него. Олег может и не является сторонником «русского мира» (этого мы точно не знаем), но:

его девушка – российская спортсменка

он хочет, чтобы спортсмены рф играли на турнирах, в частности открыто заявлял про желания увидеть их на Олимпиаде

Возвращаясь к девушке... Даму звать Ксения Ласкутова. Она ставила лайки под постами руснявых пропагандистов, писала журналисту Sport.ua оскорбления не только в его сторону, но и в адрес Сергея Стаховского, Марты Костюк и Даяны Ястремской, да и в принципе не отличается умом и сообразительностью. Тому подтверждения эти фотографии:

А самому Олегу, видимо, нормально. Приходько имеет украинский паспорт, благодаря которому может выступать на турнирах за границей, получает поддержку от организаторов, но плевать он хотел на, как минимум, моральные принципы.

Монфис возвращается, но Джокович...

Гаэль заслужил отдельного упоминания. 36-летний француз настрадался из-за травм, но всегда устраивал шоу на корте. А теперь пошли и результаты. После Мастерса в Торонто, где он дошел до четвертьфинала, Гаэль отлично выступил и в Цинциннати, обыграв Кэмерона Норри и Алекса де Минаура.

Но дальше муж Элины Свитолиной встретился с Новаком Джоковичем. H2H стало еще ужаснее – 0:19... Возможно, в 20-й личной встрече Ноле все-таки позволит своему ровеснику победить, но пока что это только в мечтах.