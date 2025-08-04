Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2. Дубль Волкова. Видео голов и обзор

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Куликов-Белка» принимал винницкую «Ниву». Поединок завершился вничью 2:2.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Автором гола стал Даниэль Волков.

«Нива» отыгралась на 31-й минуте благодаря точному удару Артура Петленко. А на 51-й минуте Евгений Мороз вывел команду гостей вперед.

Однако увезти три очка в Винницу «Нива» не смогла. На 81-й минуте Волков сравнял счет, оформив дубль.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2

Голы: Волков, 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 51

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