Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2. Дубль Волкова. Видео голов и обзор
Команды провели результативный матч
В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Куликов-Белка» принимал винницкую «Ниву». Поединок завершился вничью 2:2.
Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Автором гола стал Даниэль Волков.
«Нива» отыгралась на 31-й минуте благодаря точному удару Артура Петленко. А на 51-й минуте Евгений Мороз вывел команду гостей вперед.
Однако увезти три очка в Винницу «Нива» не смогла. На 81-й минуте Волков сравнял счет, оформив дубль.
Вторая лига. 2-й тур, 3 августа
Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2
Голы: Волков, 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 51
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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