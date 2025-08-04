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  4. Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2. Дубль Волкова. Видео голов и обзор
Вторая лига
Куликов-Белка
03.08.2025 16:00 – FT 2 : 2
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 19:37 |
111
0

Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2. Дубль Волкова. Видео голов и обзор

Команды провели результативный матч

04 августа 2025, 19:37 |
111
0
Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2. Дубль Волкова. Видео голов и обзор
ФК Нива Винница

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Куликов-Белка» принимал винницкую «Ниву». Поединок завершился вничью 2:2.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте. Автором гола стал Даниэль Волков.

«Нива» отыгралась на 31-й минуте благодаря точному удару Артура Петленко. А на 51-й минуте Евгений Мороз вывел команду гостей вперед.

Однако увезти три очка в Винницу «Нива» не смогла. На 81-й минуте Волков сравнял счет, оформив дубль.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2

Голы: Волков, 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 51

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Волков (Куликов-Белка).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Мороз (Нива Винница).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Петленко (Нива Винница).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Волков (Куликов-Белка).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Куликов-Белка Нива Винница
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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