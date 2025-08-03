Вторая лига. Победы Колоса-2 и Локомотива. Результаты второго тура
Команды Второй лиги сыграли матчи 2-го тура
В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге прошли поединки 2-го тура. В программу игрового дня вошли четыре матча.
Свои матчи выиграли «Колос-2» и киевский «Локомотив». «Куликов-Белка» сыграл вничью с винницкой «Нивой». Матч «Тростянец» – «Пенуэл» приостановлен в перерыве.
Вторая лига. 2-й тур, 3 августа
Черноморец-2 – Колос-2 – 1:1
Голы: Хруль, 45+1, 54, Недоля, 65
Диназ – Локомотив – 1:3
Голы: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Курьяков, 35 (автогол), Мочевинский, 89
Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2
Голы: Волков. 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 51
Тростянец – Пенуэл – 3:0 (матч приостановлен)
Голы: Хуссин, 5, 39, ?, 45
Видеозаписи матчей
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