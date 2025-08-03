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04.08.2025 11:00 – Матч прерван, 52’ 3 : 0
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Украина. Вторая лига
03 августа 2025, 18:44 | Обновлено 03 августа 2025, 19:18
164
0

Вторая лига. Победы Колоса-2 и Локомотива. Результаты второго тура

Команды Второй лиги сыграли матчи 2-го тура

03 августа 2025, 18:44 | Обновлено 03 августа 2025, 19:18
164
0
Вторая лига. Победы Колоса-2 и Локомотива. Результаты второго тура
ФК Колос-2

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге прошли поединки 2-го тура. В программу игрового дня вошли четыре матча.

Свои матчи выиграли «Колос-2» и киевский «Локомотив». «Куликов-Белка» сыграл вничью с винницкой «Нивой». Матч «Тростянец» – «Пенуэл» приостановлен в перерыве.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Черноморец-2 – Колос-2 – 1:1

Голы: Хруль, 45+1, 54, Недоля, 65

Диназ – Локомотив – 1:3

Голы: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Курьяков, 35 (автогол), Мочевинский, 89

Куликов-Белка – Нива Винница – 2:2

Голы: Волков. 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 51

Тростянец – Пенуэл – 3:0 (матч приостановлен)

Голы: Хуссин, 5, 39, ?, 45

Видеозаписи матчей

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Черноморец-2 Одесса Колос-2 Ковалевка Диназ Вышгород Локомотив Киев Куликов-Белка Нива Винница Пенуэл Кривой Рог Тростянец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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