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Вторая лига
Тростянец
03.08.2025 12:00 - : -
Пенуэл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 августа 2025, 08:59 | Обновлено 03 августа 2025, 09:11
23
0

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги

03 августа 2025, 08:59 | Обновлено 03 августа 2025, 09:11
23
0
Вторая лига. 2-й тур, 3 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос-2

3 августа проходят матчи 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа 2025

  • 11:00. Черноморец-2 Одесса – Колос-2 Ковалевка
  • 12:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог
  • 12:30. Диназ Вышгород – Локомотив Киев
  • 16:00. Куликов-Белка – Нива Винница
📺 Видеотрансляция

11:00. Черноморец-2 Одесса – Колос-2 Ковалевка

16:00. Куликов-Белка – Нива Винница

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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