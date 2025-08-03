Украина. Вторая лига03 августа 2025, 08:59 | Обновлено 03 августа 2025, 09:11
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Вторая лига. 2-й тур, 3 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа видеотрансляции матчей 2-го тура Второй лиги
03 августа 2025, 08:59 | Обновлено 03 августа 2025, 09:11
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3 августа проходят матчи 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 2-й тур, 3 августа 2025
- 11:00. Черноморец-2 Одесса – Колос-2 Ковалевка
- 12:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог
- 12:30. Диназ Вышгород – Локомотив Киев
- 16:00. Куликов-Белка – Нива Винница
11:00. Черноморец-2 Одесса – Колос-2 Ковалевка
16:00. Куликов-Белка – Нива Винница
Турнирная таблица
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