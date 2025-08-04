Игроки стартового состава Тоттенхэма в финале ЛЧ 2018/19: где они сейчас?
Сон Хын Мин стал последним игроком из той команды, кто покинул клуб
Как сообщалось ранее, корейский нападающий Сон Хын Мин покидает «Тоттенхэм». Он стал последним игроком стартового состава «шпор» в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19, который покидает английский клуб.
Капитан той команды, Уго Льорис, сейчас выступает за американский клуб «Лос-Анджелес», куда, по слухам, может перебраться и сам Сон.
Киран Триппьер («Ньюкасл»), Мусса Сиссоко («Уотфорд») и Гарри Уинкс («Лестер») в настоящее время являются игроками клубов АПЛ.
Английский форвард Гарри Кейн выступает за мюнхенскую «Баварию», а полузащитник Деле Алли – за итальянское «Комо».
Датский полузащитник Кристиан Эриксен в настоящее время является свободным агентом.
Английский защитник Дэнни Роуз и бельгийские центрбеки Ян Вертонген и Тоби Алдервейрельд завершили профессиональную карьеру.
ВИДЕО. Стартовый состав Тоттенхэма в финале ЛЧ 2018/19
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