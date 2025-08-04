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  4. Игроки стартового состава Тоттенхэма в финале ЛЧ 2018/19: где они сейчас?
Англия
04 августа 2025, 19:46 | Обновлено 04 августа 2025, 20:26
188
0

Игроки стартового состава Тоттенхэма в финале ЛЧ 2018/19: где они сейчас?

Сон Хын Мин стал последним игроком из той команды, кто покинул клуб

04 августа 2025, 19:46 | Обновлено 04 августа 2025, 20:26
188
0
Игроки стартового состава Тоттенхэма в финале ЛЧ 2018/19: где они сейчас?
Getty Images/Global Images Ukraine

Как сообщалось ранее, корейский нападающий Сон Хын Мин покидает «Тоттенхэм». Он стал последним игроком стартового состава «шпор» в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19, который покидает английский клуб.

Капитан той команды, Уго Льорис, сейчас выступает за американский клуб «Лос-Анджелес», куда, по слухам, может перебраться и сам Сон.

Киран Триппьер («Ньюкасл»), Мусса Сиссоко («Уотфорд») и Гарри Уинкс («Лестер») в настоящее время являются игроками клубов АПЛ.

Английский форвард Гарри Кейн выступает за мюнхенскую «Баварию», а полузащитник Деле Алли – за итальянское «Комо».

Датский полузащитник Кристиан Эриксен в настоящее время является свободным агентом.

Английский защитник Дэнни Роуз и бельгийские центрбеки Ян Вертонген и Тоби Алдервейрельд завершили профессиональную карьеру.

ВИДЕО. Стартовый состав Тоттенхэма в финале ЛЧ 2018/19

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Тоттенхэм Сон Хын Мин Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тоби Алдервейрелд Ян Вертонген Дэнни Роуз Киран Триппьер Мусса Сиссоко Гарри Уинкс Уго Льорис Деле Алли Кристиан Эриксен Гарри Кейн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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