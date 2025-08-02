Лидер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хин Мин решил сменить клубную прописку, покинув расположение «шпор». Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний футболист проинформировал руководство клуба и нового главного тренера Томаса Франка. О дальнейших планах футболиста официально ничего не сообщается.

«Я приехал в Северный Лондон еще ребенком, я даже не мог говорить по-английски. Но я ухожу отсюда мужчиной. Спасибо всем болельщикам Тоттенхэма, которые подарили мне столько любви», – сказал Сон.

33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перейдя из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

ВИДЕО. Сон объявил о том, что покидает Тоттенхэм